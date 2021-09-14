【中秋消費】K11 MUSEA首推禮品卡　可在場內指定商戶消費

▲ K11 MUSEA首推禮品卡。（K11 MUSEA提供）

中秋將至，K11 MUSEA推出禮品卡，供消費者餽贈親友或自用。禮品卡的設計注入K11 MUSEA 宏偉建築的藝術元素，包括Victoria 復古工業吊燈、中庭上方的穹蒼Oculus、閃爍於Opera Theatre 上空的Gold Ball、MUSEA Entrance以及Escalating Climbers，別具收藏價值。

五款K11 MUSEA Gift Card面值包括HK$200、HK$500、HK$1,000、HK$2,000及自訂面額（HK$200 - HK$8,000），可在K11 MUSEA 指定商戶消費。

消費者在本月13至30日期間，可享受雙重獎賞，包括可在限時優惠期內憑K Dollar購買K11 MUSEA Gift Card，或憑電子消費方式購買K11 MUSEA Gift Card以賺取KLUB積分，或以K11 MUSEA Gift Card 於K11 MUSEA指定商戶消費，再可兌換KLUB積分。

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責任編輯：陳麗娜