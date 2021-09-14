【世界紀錄】童年跌倒手臂骨折後患罕見痛症　男子忍痛平板支撐9.5小時破世界紀錄

▲ 患罕見痛症男子忍痛做平板支撐9.5小時破世界紀錄。

大家做平板支撐可以支持幾耐？一名患有罕見痛症的澳洲男子，日前就突破自我極限，忍痛9個半小時做平板支撐，終打破世界紀錄。他希望是次挑戰，可讓外界更關注自己所患的痛症「複雜性局部疼痛症候群」（CPRS）。

▲ 最終成功打破健力士世界紀錄。

綜合外媒報道，澳洲男子Daniel Scali 12歲時曾從彈床摔倒，令左臂嚴重骨折，自此患上「複雜性局部疼痛症候群」（CPRS）。病情會令他的大腦發出錯誤訊息，左手經常莫名感到嚴重疼痛。故此，他希望藉由平板撐來對抗CRPS，控制疼痛耐受性。

這個症狀會讓大腦向我的左手臂發送錯誤的訊息，所以任何的東西，都會讓我感到疼痛，比如柔軟的觸感、運動、風、水。

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於是，他選擇挑戰平板支撐的世界紀錄。挑戰健力士世界紀錄前，他左手先戴上壓縮帶，減輕手臂疼痛和強烈壓力。挑戰開始後，他就一直忍耐痛楚，身體不斷顫抖。他坦言，手肘和前臂一直承受著壓力，甚至到了肩膀。他全身感到痛楚，雙腳麻木、膝蓋和大腿在燃燒、左臂如著火一樣。

▲ 他表示全身感到痛楚，雙腳麻木、膝蓋和大腿在燃燒、左臂如著火一樣。

期間他亦不允許看時間，最終他成功打破去年 George Hood 創下的8小時15分15秒紀錄，做了9小時30分鐘平板支撐。

我不被允許看時間，我只能問教練（距離目標）還有多遠，但我清楚記得在4小時時，想到現在還未到一半。

▲ 他一直忍耐身體痛楚。

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他認為這一切都是值得的，因為他希望大眾可關注「複雜性局部疼痛症候群」這個病。

患「複雜性局部疼痛症候群」，任何小動作都會感到疼痛，但我成功了，希望大家關注CPRS疾病。

挑戰世界紀錄過程：

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責任編輯：羅嘉欣