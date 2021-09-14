【愛妻深切】妻子患病身體僵硬無法走路　深情丈夫堅持迎娶照顧28年不言苦

▲ 內地一名女子患上強直性脊椎炎導致無法走路，其丈夫堅持迎娶她還加以照顧長達28年，令人感動。

28年前，內地一名女子不幸患上強直性脊椎炎，導致身體關節僵硬，不能活動。不過當時其男友堅持迎娶她，不僅悉心照料她的起居生活，更抱著她四出看病，多年來風雨不改。丈夫的舉動感動了不少人，有醫院決定為女子進行手術改善病情，為夫婦兩人帶來曙光。

▲ 由於妻子雙腳不能屈曲坐輪椅，錢益品只可抱著她走動。（影片截圖）

綜合內媒報道，來自浙江杭州市的錢益品，1987年22歲時在當地一間磚瓦廠，認識了16歲的郭愛貞。兩人迅速墜入愛河，然而在拍拖一年後，郭愛貞的身體不時出現疼痛症狀，後來甚至痛得不能走路。

得知女友患病堅持結婚

由1993年開始，走路對郭愛貞來說已變得非常艱難，她最終確診患上強直性脊椎炎。錢益品便開始背著她外出拍拖，雖然惹來途人注目，但他並不在意。

強直性脊椎炎是一種慢性關節炎，主要影響脊椎、骶骼關節及髖關節。患者的關節會持續發炎，炎症會破壞關節內的軟骨，侵蝕軟骨下的骨骼，影響活動能力。

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兩人在1994年決定結婚，但因為當時郭愛貞的病情轉差，雙腿已無法屈曲，婚事遭到雙方的家人反對。錢益品憶述，

我的伯父和父母都反對，說我娶這樣的妻子回家，以後日子怎麼過呢？妻子家人也反對，主要是怕以後她的病情嚴重了，我如果不照顧她，受傷害的是她。

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婚後病情變差至無法自理

當時錢益品向郭愛貞和其家人承諾，會照顧她一生。兩人結婚後，錢益品到離家不遠的工廠上班，每天中午回家煮飯照顧妻子。1997年兩人誕下兒子，不過郭愛貞的病情持續惡化，她的脊椎、腰部、上肢和下肢的關節，陸續變得僵硬，後來只能躺在床上，亦完全不能自理。

為了減輕丈夫的負擔，郭愛貞減少進食以減輕體重，甚至連水也不喝。錢益品多年來的積蓄和收入，都用作妻子的治療費用。他對妻子二十多年來的愛和守護感動了當地不少人，有醫院去年更決定免費為郭愛貞進行關節手術。

現能靠助行架走路

在更換了兩邊的髖關節後，目前郭愛貞已能扶著助行架慢慢走路，她之後會接受其他手術，繼續改善病情。郭愛貞指，曾經以為自己能坐上輪椅已是奢望，想不到現在有機會能夠康復。

想照一張結婚照，和丈夫一起到外邊走走，我也特別想盡一個妻子的責任，幫丈夫和兒子做做飯，洗洗衣服，照顧一下生命中最重要的兩個人。

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責任編輯：王明芳