【生死教育】未過60歲出席同學聚會後猝死 生老病死避無可避不如活在當下

▲ 生老病死，無論我們多不願接受，都會必然在每人的生命中出現。

生老病死，無論我們多不願接受，都會必然在每人的生命中出現。既然避無可避，不如早點準備，包括實質上和心理上的。我經常想像「死亡」，自己的和身邊人的。時空忽地由現在跳到生命終結，再從那一點回看當下，就會發現很多執着、恩怨或火遮眼，簡直細過灰塵。

一個人躺在病床或彌留之際，還會記得某年某月某日，誰和誰對不起自己？由自己的終結想像出發，進行reverse thinking（逆向思維），就會看到哪一些情景，是毫無必要地白傷細胞、白傷感情或白傷元氣。再想像一下身邊人的死亡，無論是篤信甚麼宗教，相信輪迴也好，相信天國也好，雖然或許此生死後仍以不同的方式延續，但我和對方以這樣的肉身、身份、關係，就會隨着任何一方的離世而結束今生的情份了，想到此處，那些激到紮紮跳又或非拗贏不可之事，在死別的框架下，是顯得那麼白費美好時光。

多想像死亡，就不會浪費僅餘時光而強說愁。已非青春，只知老病死是必然，卻有未知何日到臨。認識有人，六十未過，晚上參加完舊同學聚會，回家梳洗完畢，坐在按摩椅上就此離世。所以，更要抓緊當下，盡情快樂；當下快樂過，才是自己的。

雖然死亡是一條死綫，誰也逃不過，但我會選擇正面地看待自己的死亡。去年，登記了器官捐贈和無言老師遺體捐贈計劃，把自己的死亡安排妥當，一身輕鬆，再想起此身軀走到人生最後，也能為他人作點貢獻，總算不枉此軀。

友人得悉後問：「無言老師遺體的骨灰，會撒放於紀念花園，難道不打算死後合龕嗎？」我笑道：「趁兩個人還健在時，盡己所能力恩愛對方，是否比死後還執着要死都迫在一起更有意思？」

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