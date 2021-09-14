【MIRROR X ERROR星蹤】MIRROR口罩再開售　PØK1MØN中秋派對送保錡月餅

▲ 人氣男團MIRROR和ERROR工作不斷，各位鏡粉和404又要出動應援！

人氣男團MIRROR和ERROR工作不斷，本周活動包括「田牧CP」盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）的相展、Edan與李駿傑（Jeremy）的慶生車車、MIRROR口罩及保錡的PØK1MØN中秋派對等。

各位鏡粉和404又要出動應援！

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教主Edan相展

MIRROR成員「教主」Anson Lo和Edan早前除了為BVLGARI拍攝了B.ZERO1珠寶系列精彩短片外，更拍攝了一輯型格的造型照，並由即日起至10月3日上午10時至下午10時在海港城港威商場地下長廊設立獨家相展。鏡粉配戴品牌珠寶打卡後，更有機會贏取展出的1.8米真人高照片。

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慶生車車

為慶祝KLOOK七歲生日，品牌特意找來MIRROR成員Edan和Jeremy代言，製作多個廣告牌設置各區，又出動慶生車車遊走各區。慶生車車除了到訪尖沙咀及觀塘外，會於9月14至15日停泊在灣仔利東街、9月16日停泊在旺角朗豪坊/西洋菜南街，而9月17至19日的遊走地點則有待公布。

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MIRROR口罩

由9月16日至10月10日，MOOV將於朗豪坊4樓通天廣場開設MOOV x MIRROR Mask期間限定店，現場除了會發售MIRROR口罩外，大會特意為是次活動拍攝的《BE IGNITED WITH MIRROR MASK》MIRROR造型照會於場內作首次公開亮相。

▲ （IG圖片）

PØK1MØN中秋派對

ERROR成員保錡的粉絲PØK1MØN將於9月18日在旺角舉行中秋派對，豐富活動內容包括中秋特色到會、小遊戲、抽獎活動及中秋特備節目，每位入場的PØK1MØN可免費獲贈「保錡」月餅一個。