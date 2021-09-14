【開學壓力】台灣13歲資優生開學兩周墮樓亡　出門前含淚與母道別：不想返學

▲ 台灣一名13歲資優生開學兩周墮樓亡。

台灣昨日（13日）清晨發生墮樓事故，土城一名13歲中一新生，曾向家人表示不願上學，含淚與母道別後，從住宅5樓頂樓跳下身亡。警方及消防到場後，發現少年已無生命跡象，送院搶救一小時後不治。

出門前含淚與母道別

綜合台媒報導，事發於新北市土城區，13日清晨6時40分左右，13歲江姓少年如常上學，走出家門不久便墮樓輕生，遺留書包及手提袋在頂樓。早餐店老闆娘聽到巨響，驚見少年躺在馬路上，立即報警。警方及消防到場後，發現他已無呼吸心跳，送往醫院搶救後不治。

據悉少年成績優異，早前通過資優鑑定，獲評為資優生。他就讀土城區某中學，母親指他與同學還不熟，在學校沒有異狀，也沒有受欺凌。不過她近日聽兒子說過不想上學，事發當日也說不想去學校，但母親沒有為意，兒子沒解釋原因，亦沒有表露尋死意欲。

事發後少年父母悲慟不已，憶起兒子出門前含淚道別，沒想到就此生離死別。由於現場沒有留下遺書，事故原因仍有待調查。校方表示將協助家長處理後事，亦會對師生進行輔導。

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家長不應急於否定子女情緒

TOPick曾訪問葵涌醫院精神科顧問醫生鄧振鵬，他指通常在升中學或升小學的銜接階段，學童的精神的壓力會特別大，一來是要適應新的學習環境及模式，又要重新建立社交圈子，令不少人感到緊張。不少定期到醫院覆診的學童，在接近開學時會向他反映面對情緒困擾，疫情下更多人發覺要重新適應上學有難度。

他續指，通常不安焦慮的情緒只會維持短時間，提醒家長可以留意子女是否長期出現處於低落狀態，或因情緒引發生理反應，包括心跳加速、手震、胃痛，或者會否過份悲觀，經常迴避上學或過度依賴。他強調，如學生的情緒影響到生活，就有需要向專業人士求助，例如駐校社工、青少年服務單位等。鄧振鵬亦建議，家長要花時間去了解子女出現焦慮情緒的原因，不要急於否定他們的情緒，亦不要說子女的憂慮「好小事」，應該要抽時間與他們討論感受，而非只說教。

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責任編輯：王明芳