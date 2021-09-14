【焦點展覽】亞洲首個ART TECH體驗展    沉浸式藝術及5大展區呈現大師作品

▲ 展覽設有5大主題藝術區，將展出超過40位國際及本地藝術家的數位。(相片來源︰Digital Art Fair Asia)

日本的光影藝術團體Team Lab馳名海外，惟疫情下無法遊日。但亞洲首個大型ART TECH體驗展Digital Art Fair Asia即將登陸香港，部份亦有沉浸式藝術的效果，有興趣者不妨一遊。

▲ 土耳其多媒體藝術家 Refik Anadol 360度沉浸式體驗的作品。(相片來源︰Digital Art Fair Asia)

展覽將於9月30日起在中環舉行，佔地2萬呎，特設5大主題藝術區，展出超過40位國際及本地藝術家的高科技藝術品。這是首個專注於新媒體藝術、NFT 加密藝術和沉浸式藝術的大型實體藝術展覽，今次展覽將會利用「藝術科技」(Art Tech) 的多個元素，以「實體」及「虛擬」互相穿插呈現，體驗沉浸式的藝術世界。

展覽設有5大主題藝術區，題相包括展示區塊'鏈（Blockchain）、虛擬實境（Virtual Reality）、3D 立體光雕（3D Projection Mapping）等藝術科技，機會難逢。

5大必睇展區︰

「IMMERSE ZONE」︰展出土耳其多媒體藝術家 Refik Anadol 360度沉浸式體驗的作品，從叢林到各式自然風光，也有加拿大當代藝術家 Krista Kim以科幻感的調色打造現代家居空間。

▲ 「IMMERSE ZONE」會展出土耳其多媒體藝術家 Refik Anadol的作品。(相片來源︰Digital Art Fair Asia)

「PRESTIGE ZONE」將會展示大家都不感陌生的「九龍皇帝」曾灶財藝術珍藏，以至先鋒波普藝術家蔡贇驊的作品。

▲ 「PRESTIGE ZONE」將會展示「九龍皇帝」曾灶財藝術珍藏。(相片來源︰Digital Art Fair Asia)

「PIONEER ZONE」將展出澳洲新晉藝術家NFT攝影家Sean Foley，他住在香港，擅長捕捉這城的霓虹燈標誌，當中呈現混亂的城市的孤獨時刻。其他如Tommy Fung的「超現實香港」系列更是必看。

▲ SurrealHK是香港超現實的攝影師。 (相片來源︰Digital Art Fair Asia)

▲ 英國的Derry Ainsworth攝影作品，拍出香港城市的壓迫感。 (相片來源︰Digital Art Fair Asia)

「VIRTUAL REALITY ZONE」這個展區可説是一個虛擬實境美術館，由國際知名藝術收藏家Sylvain及 Dominique Lévy夫婦於2005年首創，利用現場的頭戴式裝置中，進入宛如平行時空的藝術展，欣賞過百位藝術家的作品。

INSPIRE ZONE 透過各種不同類型的研討會或講座，由多個領域的專家如藝術、金融和技術行業等等，分享對末來數碼技術藝術展的期盼與發展 。

展期：9月30日至10月17日

公眾預展：10月3至17日

開放時間：10月3日 11am-9pm；10月4日至7日 11am-7pm；10月8日至9日 11am-9pm

地址：中環皇后大道中59至65號泛海大廈

標準門票：$200

學生票：$80