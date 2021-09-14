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【焦點展覽】亞洲首個ART TECH體驗展    沉浸式藝術及5大展區呈現大師作品

休閒消費 11:48 2021/09/14

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

展覽設有5大主題藝術區，將展出超過40位國際及本地藝術家的數位。(相片來源︰Digital Art Fair Asia)

日本的光影藝術團體Team Lab馳名海外，惟疫情下無法遊日。但亞洲首個大型ART TECH體驗展Digital Art Fair Asia即將登陸香港，部份亦有沉浸式藝術的效果，有興趣者不妨一遊。

土耳其多媒體藝術家 Refik Anadol 360度沉浸式體驗的作品。(相片來源︰Digital Art Fair Asia)

展覽將於9月30日起在中環舉行，佔地2萬呎，特設5大主題藝術區，展出超過40位國際及本地藝術家的高科技藝術品。這是首個專注於新媒體藝術、NFT 加密藝術和沉浸式藝術的大型實體藝術展覽，今次展覽將會利用「藝術科技」(Art Tech) 的多個元素，以「實體」及「虛擬」互相穿插呈現，體驗沉浸式的藝術世界。

展覽設有5大主題藝術區，題相包括展示區塊'鏈（Blockchain）、虛擬實境（Virtual Reality）、3D 立體光雕（3D Projection Mapping）等藝術科技，機會難逢。

5大必睇展區︰

「IMMERSE ZONE」︰展出土耳其多媒體藝術家 Refik Anadol 360度沉浸式體驗的作品，從叢林到各式自然風光，也有加拿大當代藝術家 Krista Kim以科幻感的調色打造現代家居空間。

「IMMERSE ZONE」會展出土耳其多媒體藝術家 Refik Anadol的作品。(相片來源︰Digital Art Fair Asia)

「PRESTIGE ZONE」將會展示大家都不感陌生的「九龍皇帝」曾灶財藝術珍藏，以至先鋒波普藝術家蔡贇驊的作品。

「PRESTIGE ZONE」將會展示「九龍皇帝」曾灶財藝術珍藏。(相片來源︰Digital Art Fair Asia)

「PIONEER ZONE」將展出澳洲新晉藝術家NFT攝影家Sean Foley，他住在香港，擅長捕捉這城的霓虹燈標誌，當中呈現混亂的城市的孤獨時刻。其他如Tommy Fung的「超現實香港」系列更是必看。

SurrealHK是香港超現實的攝影師。 (相片來源︰Digital Art Fair Asia)

英國的Derry Ainsworth攝影作品，拍出香港城市的壓迫感。 (相片來源︰Digital Art Fair Asia)

「VIRTUAL REALITY ZONE」這個展區可説是一個虛擬實境美術館，由國際知名藝術收藏家Sylvain及 Dominique Lévy夫婦於2005年首創，利用現場的頭戴式裝置中，進入宛如平行時空的藝術展，欣賞過百位藝術家的作品。

INSPIRE ZONE 透過各種不同類型的研討會或講座，由多個領域的專家如藝術、金融和技術行業等等，分享對末來數碼技術藝術展的期盼與發展 。

展期：9月30日至10月17日
公眾預展：10月3至17日
開放時間：10月3日 11am-9pm；10月4日至7日 11am-7pm；10月8日至9日 11am-9pm
地址：中環皇后大道中59至65號泛海大廈
標準門票：$200
        學生票：$80

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