【居屋2021】新一期居屋料年底推　東涌裕雅苑擁機場海景現樓推售

▲ 東涌裕雅苑料成下一期居屋的主要供應。（陳國峰攝）

房委會據悉最快今年底，推售新一期居屋，料東涌裕雅苑約3,300伙推售機會大；另預期年底推售的市區居屋項目，屋苑規模較細。至於外界關注的市區大型項目，例如啟德、安達臣居屋項目先後有工程延誤，預料要3年後才落成，今年未必推售。

東涌裕雅苑勢現樓推售

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東涌裕雅苑已平頂 徒步15分鐘往港鐵站

據了解，房委會資助房屋小組最快會於今年11月，討論下期居屋推售計劃。如獲小組通過，最快年底推售。

今年度至2023/24年度，房委會有逾5,000伙居屋正在興建，仍未預售。當中規模最大的東涌裕雅苑已經平頂，大廈外牆正在髹色，有望今年以現樓形式發售；項目提供6座，共有3,300伙，鄰近私樓東環、映灣園等，部分單位更擁有海景，可望機場景，項目距離港鐵東涌站路途較遠，要徒步至少15分鐘以上。

矚目市區盤 北角土瓜灣擁鐵路優勢

至於其他仍未開售項目，包括近年罕見的港島居屋新盤，北角渣華道單幢居屋200伙，屋苑對面就是北角私樓項目「海璇」。

而土瓜灣高山劇場側，亦正在興建居屋，提供約500伙，項目距離屯馬綫土瓜灣站路程僅3分鐘。

然而外界注目、啟德和安達臣新區的居屋項目，因工程進度受阻，首批新樓要押後到2024/25年度才竣工。受影響項目包括啟德居屋2B2號地盤，以及安達臣RS-1號地盤等。由於屋苑還有3年以上才落成，樓花期較長，預計年底推售的機會較低。

至於綠置居方面，房委會最快下月邀請合資格綠表戶按序揀樓，包括啟鑽苑出售部分2,112伙、「租置公屋」餘貨約800伙，以及柴灣蝶翠苑和青衣青富苑綠置居貨尾逾520伙。

啟翔苑等去年居屋盤 7千伙終售罄

去年推售的新居屋項目，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，連同餘貨共7,142伙，於今年5月底開始揀樓，直至昨日才售完最後一伙山麗苑單位。

這期居屋錄23.6萬份申請，超額認購約32倍，定價由116.69萬至489萬元不等。在綠白表比例定於四六比之下，綠表家庭配額一度未用盡，令更多白表家庭可選購單位，結果今期居屋售予綠表2,307個，以及白表4,835個。而輪到一人申請揀樓時，只剩下粉嶺山麗苑單位可選。

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記者：吳卓峰