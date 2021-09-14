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【打擊違泊】東九龍總區打擊違例泊車　發逾2,100張「牛肉乾」及拖走7車

社會 11:58 2021/09/14

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

東九龍總區交通部昨日（13日）於區內多個交通黑點打擊違例泊車。（資料圖片）

東九龍總區交通部聯同東九龍各警區，昨日（13日）於區內多個交通黑點打擊違例泊車，行動特別針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久及非法進入黃格或行人過路處並造成阻塞等交通違例行為。行動中，警方共發出2,147張定額罰款通知書及多次票控22輛違例汽車，並拖走七輛違例停泊的車輛。

東九龍總區將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。如果有司機違例泊車造成交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖走。警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。

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責任編輯：曾卓鋒

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