【我家無難事】鮑起靜曾為養家放棄當花旦　不想成女兒負擔早交代身後事

▲ 鮑起靜戲內外同為廿四孝媽媽。

TVB開始播映由馬德鐘、鮑起靜、車婉婉等演出的劇集《我家無難事》，在這套大打溫情牌的倫理劇裡，鮑起靜飾資深花紐導師羅美蘭，她獨力養大三名子女及一名外孫，年屆70歲依然不辭勞苦為子女奔波。

現實中的鮑起靜早為廿四孝媽和賢妻一名，年青時鮑姐為養家放棄星途，降格做甘草演員。另外她亦處處以女兒和丈夫為先，鮑姐曾跟女兒交代身後事，若自己先行一步，希望女兒好好照顧大男人脾性的父親。

▲ 鮑起靜劇裡為資深花鈕導師一名。

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鮑起靜於《我家無難事》飾演郭媽媽「美蘭」，對三名子女份外操心，大仔郭得勤（馬德鐘飾）面臨婚姻危機、二女郭得寶（車婉婉飾）任性刁蠻，跟家人相處不來，而幼子郭得明（楊明飾）感情事一直未有著落。

▲ 好媽媽為子女操心。（影片截圖）

昨晚第一集劇情講述美蘭決定搞一個澳門之旅來修補關係，可惜一眾子女也未能配合，令她大感懊惱，其後她更體力不支而暈倒。

▲ 鮑起靜於《我家無難事》演廿四孝媽媽一名。（影片截圖）

老戲骨入行逾40年

劇裡的郭媽媽「美蘭」為子女無私奉獻，戲外現年72歲的鮑起靜同樣十分顧家。

出身演藝世家的鮑姐自1966年起入行，她以19歲之齡參加長鳳新電影訓練班，更因而認識了現時的老公方平，惟相差3年的二人當時未有一見鍾情，反而以姊弟相稱。

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▲ 年青時的鮑起靜。（取自Facebook）

婚後轉當甘草演員

後來，鮑姐與方平於《白髮魔女傳》合演情侶，最終戲假情真，鮑姐因而愛上方平，不過未有即時向對方表白，當時鮑姐爸爸更出口提醒女兒，指方平的女人緣太旺。

然而，鮑姐與方平漸漸相戀更發展至談婚論嫁的階段，鮑姐身邊的親友也提醒她別貪圖方平靚仔，經過詳細考慮後，她最終決定忠於自己的心，嫁給方平。鮑姐曾說：「方平說另一半的心要美，他覺得我很適合他......我真的很愛他！就算十年後分開都不枉此生。」

▲ 鮑起靜跟方平愛足40多年。（網上圖片）

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鮑姐嫁給方平後，1982年誕下女兒方之樺，二人同時與電影公司解約，面臨經濟困難的鮑姐，為養家甘願放棄昔日的花旦地位，轉投麗的電視當甘草演員。

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30歲已演母親

剛剛轉拍劇集的鮑姐，因當時家中經濟壓力過大，即使再度懷孕，最終也放棄多生一名小孩的念頭。

鮑姐曾於受訪中憶述：「記得拍第二部劇時已經飾演劉永媽媽，當時的我只有30歲，這種急速轉變是很大的成長動力。我很幸運，很快就越過心理關口，不再當自己是花旦，樂於做甘草。」

鮑姐與方平結婚40年以來經常相隔兩地，作為製片人及導演的方平需要長駐內地工作，面對娛圈誘惑眾多，鮑姐對丈夫很信任，大讚他婚後安份又顧家，她笑言：「我想會有很多女人接近他......我經常跟他說，如果有甚麼事也好，你千萬別告訴我！」

現在的鮑姐兒孫滿堂，生活得幸福美滿，居於英國的女兒育有一對子女，鮑姐每年也往英國探望孫仔女。

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▲ 09年，憑電影《天水圍的日與夜》獲得金像影后。（劇照）

至於事業上，自從2009年，憑電影《天水圍的日與夜》獲得金像影后寶座之後，鮑姐的精湛演技不容置疑，於不少電影和劇集裡，不時以淚功觸動觀眾的心。

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而鮑姐這位好媽媽亦以女兒行先，早年她於台灣電影《生生》扮演癌症末期病人，如同片中的「莉莉奶奶」一樣只有一個女兒，鮑起靜也不想將來成為女兒負擔，她謂曾經跟女兒談過身後事：「如果媽媽先走，剩下爸爸，他又是大男人性格，妳要多照顧...不能丟下他。」

但若果丈夫先走，她不希望成為女兒負擔：「我一定會照顧自己，或是把我送到養老院就好。」

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