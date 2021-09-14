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【福建爆疫】3個感染群組或屬輸入個案　專家：如再有相關情況應立即熔斷回港易

社會 16:03 2021/09/14

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政府上周公布恢復「回港易」計劃返港豁免檢疫安排。（資料圖片）

政府上周公布恢復「回港易」計劃返港豁免檢疫安排，身處廣東省以外內地其他省市及澳門的香港居民，只要符合計劃條件，回港時可免除14天強制檢疫。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（14日）接受電台訪問時表示，福建莆田近日新冠肺炎疫情爆發，港府應立即熔斷有關地區回港易計劃，防止再有新冠病毒輸入本港。

何栢良表示，根據內地調查，福建爆發新冠肺炎疫情至今出現3個感染群組，較大機會屬輸入個案引致爆發，至於會否再擴散，要視乎其他省市有無出現群組個案。對本港有何影響？他指由於今次患者進入內地社區一段較長時間才被察覺，其後通報香港，因此中間追蹤工作或少許滯後，認為如再有相關情況應立即熔斷該計劃，亦建議港府應安排上月曾逗留於以上地區的港人接受檢疫，因為單靠返港後的檢測，就有機會「走漏」個案。

另外，被問到港府比澳門延遲近一日才宣布曾赴莆田的港人暫不能透過「回港易」來港。他表示澳門處理疫情嚴謹，而且已與內地通關，認為港府疫情應變加快，令內地可放心通關。

對於青少年是否可以只打一劑復必泰疫苗，何栢良稱目前關於只打一針成效的數據及資料較少，根據監測，接種疫苗後出現心肌炎個案輕微，強調12至17歲人士接種是好處大過風險，故應維持接種兩針。

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記者：余思嵐

 

 

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