【姜濤不適】跟MIRROR出席活動期間暈倒 　姜濤乏力面青須攙扶離場

姜濤現在成為超人氣偶像，更是廣告商寵兒，工作可說接不停，可是工作量多，也許成姜濤壓力原因。今日姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）和Jer（柳應廷）一同出席海港城出席活動時，姜濤在人群中似腳步不穩，幾乎跌低，要現場人士即時扶起他離開，令全場鏡粉擔心不已。

姜濤和MIRROR成員Anson Lo、Edan和Jer在尖吵咀出席活動，現場有不少鏡粉，不過活動舉行不到5分鐘，在影大合照時姜濤突然跌倒，更幾乎跌在地上，幸現場工作人員即時扶起他，姜濤並在現場人士走攙扶下離開會場。

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活動不到5分鐘便見暈

從網民拍攝片段所見，姜濤出席活動時已似很疲累，而在跌倒被扶著離開時，亦顯得全身乏力，不少姜糖表示感到痛心。

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姜濤現在成為超人氣偶像，更是廣告商寵兒，工作可說接不停，可是同時亦承受成名帶來的壓力。姜濤在今日（9月14日）凌晨便在IG Story發文，有感而發地稱外間常把仔標籤，並將他與其餘MIRROR成員比較，無奈稱：「新聞也總是報道一些有的沒的，似乎沒有人會關心我做的音樂。」

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名氣愈大壓力愈大

其實姜濤在本月初深夜坐車回家時開網上直播時，全程卻默不作聲，姜糖當時也慰問：「係咪唔開心呀？」他沒有回應，只偶爾睇留言或向鏡頭揮手。在直播結束時，姜濤補發一張黑暗自拍照稱：「謝謝大家陪我坐車，晚安」。

此外，在今年5月，姜濤於MIRROR演唱會取得成功後，卻在IG Story稱：「I’m tired of everything」。看來，名氣愈大壓力愈大。

▲ 姜濤近日承受不少壓力。

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