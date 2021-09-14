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【非法勞工】警方連同入境處展開反非法勞工行動　拘13人涉違反逗留條件等罪

社會 12:17 2021/09/14

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警方多個警區連同入境事務處人員昨日（13日）展開代號「權能者」的反非法勞工聯合行動。（警方提供）

東九龍總區機動部隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區、將軍澳警區連同入境事務處人員，昨日（13日）展開代號「權能者」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍區內多個地點。

行動中，人員共拘捕13人，年齡介乎26至55歲，其中包括3名本地男子、9名非華裔男子及1名非華裔女子。他們分別涉嫌「違反逗留條件」、「協助及教唆違反逗留條件」、「僱用不可合法受僱的人」、「禁止接受僱傭工作」、「行使他人身份證」、「行使虛假文書」、「阻差辦工」及「被通緝人士」等罪名被捕。所有被捕人士現正被扣留調查或已獲准保釋候查，須於9月中旬或10月中旬向警方報到。

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁2年。

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責任編輯：曾卓鋒

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