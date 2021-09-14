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【開學恩物】CASIO藍牙標籤機手機操作隨時製作標籤　文件整齊提升學習工作效率

休閒消費 12:29 2021/09/14

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

CASIO推出藍牙標籤機，輕易製作標籤，方便收納物品。(圖片由CASIO提供)

又到9月開學的月份，小朋友有新書本、新文具，想方便收納及整理，簡單加上標籤可以帶來無比方便。CASIO最新出的LABEL IT! 創意藍牙標籤機 KL-BT1 能簡易標記物品，保持身邊物件的整齊，讓物件擺放有條不紊，更能提升生活及工作效率。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
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【最新影片】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見

藍牙連接 先設計 後印刷

CASIO 創意藍牙標籤機 KL-BT1 備有多種使用方式，你可隨心地使用智能手機應用程式「LABEL DESIGN MAKER」親自設計自己喜愛的標籤款式，以智能手機操作，即時記錄，隨時隨地都可預先準備個人化的標籤。

【最新影片】男拔舊生一年三破香港紀錄 經歷兩次傷患無阻游泳決心

多款標籤設計 為不同需要

「LABEL DESIGN MAKER」同時亦內置了多款標籤設計如樣式、字型、表情符號及外框等，可輕易為不同需要打印出所需標籤。

而且 KL-BT1 支援交流電或 AA 電池操作，方便用家於不同室外或室內環境靈活使用 ( AA 電池另售 ) 。你甚至可將相片或表情符號放在標籤設計上，即使是不擅閱讀文字的小朋友也容易辨識。

標籤機除了標記小朋友上學用品，還可讓各位媽媽分類收納廚房物品，是個實用好幫手。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

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責任編輯：王芷瑩

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