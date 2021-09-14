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【整容失敗】韓55歲女子返新工前整容割雙眼皮　術後無法閉眼輕生：我不知整容帶來這種痛苦

健康 17:24 2021/09/14

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南韓一名55歲女子在開始新工作前去整容，無法閉上眼睛，因難抵副作用，最終選擇結束生命。

整容失敗，後果苦不堪言。南韓一名55歲女子早前獲得新工作，在正式上班前去整容，惟術後出現嚴重副作用，甚至無法閉上眼睛。她感到萬分痛苦，留下遺書自殺，撒手人寰。

55歲朴姓女子在開始新工作前去整容，結果術後出現嚴重副作用。（MBC影片截圖）

綜合韓媒報道，今年3月，該名55歲朴姓女子在開始新工作前，於首爾江南區一間整形外科醫院接受整形手術，割雙眼皮、拉高下巴。術後不久，她雙眼腫脹、瘀青、劇痛，甚至無法完全睜開或閉上眼睛，惟院方卻只著她「等等」。

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朴女士因難抵痛苦，術後一個月，留下遺書自殺身亡。她在遺書寫道：

活著很艱難，我不知道整容會帶來這種痛苦。

她亦曾發訊息給友人，表示：

我想我整容失敗了。我想死。我無法工作，無法忍受這張臉。

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死者女兒曾要求查閱病歷，惟院方只列出手術名稱、時間，以及當日使用的麻醉藥等基本資料，並無記錄手術詳細資料，無法進一步查證。

涉事醫院網站資料至今仍標示「眼科手術後一周後可回復正常生活」。醫院負責人接受南韓電視台MBC訪問時表示：「要化妝遮掩，不可能很自然。即使再差，也要過三個月。每個人情況不一樣。」死者女兒決定採取法律，聲討涉事醫院，為媽媽討回公道。

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責任編輯：羅嘉欣

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