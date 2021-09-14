【特色郵品】《百分百感覺》郵品周四發行　原創者劉雲傑送出20套首日封連其親筆簽名【內附參加辦法】

▲ 港漫《百分百感覺》原創者劉雲傑。（劉雲傑FB）

香港郵政日前公布於本月16日（周四）發行以漫畫《百分百感覺》（《Feel 100%》）為題的一套6枚郵票、2張郵票小型張及相關集郵品。創作《百分百感覺》的香港漫畫家劉雲傑在其Facebook撰文，指留言者有機會贏得貼有1套6款面值郵票的已蓋銷首日封一個，更附上他的親筆簽名名額共20個。

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【香港郵政】9月16日推漫畫《百分百感覺》郵品 涉一套6枚郵票、10元及20元郵票小型張。詳情即看：【下一頁】

【特色郵票】預覽2021年下半年7套特別郵票 繼風雲郵票香港郵政再推「百分百感覺」。詳情即看：【下一頁】

貼文提到，要贏得已蓋銷首日封，要做齊以下動作：

讚好及追蹤「劉雲傑」專頁

讚好及追蹤「郵票 ‧ 郵趣@Hongkong Post Stamps」專頁

留言分享最鍾意邊張「百份百感覺」郵票同原因【按此】

活動於2021年9月17日下午11時59分截止，得獎結果將於活動結束後兩星期內，在Facebook專頁公告。得獎者將獲專人透過Facebook 訊息通知。如未能成功聯絡得獎者，即被視為自動放棄獎品，將被下一位參加者取代。詳情可參閱相關網站及劉雲傑Facebook專頁。

港產漫畫《百分百感覺》為劉雲傑原創，為一眾6、70後的集體回憶，不論故事及畫風都備受追捧，,更被改編成多齣電影及連續劇，在香港及海外均有相當銷量及口碑。在2007年，推出《Feel 100%》大結局。 2008年，獲日本外務省頒發的第二屆日本國際漫畫賞「最優秀賞 Gold Award」。

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記者：曾卓鋒