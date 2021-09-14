  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (週二) 17:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【袪濕熱】長期飲薏米水清濕熱可治濕疹？中醫拆解濕熱原因教從「源頭減濕」

保健美顏 17:23 2021/09/14

分享：

熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

長期飲薏米水清濕熱=醫濕疹? 中醫拆解濕熱產生原因。

近來有病人說，長期以來他都煲薏米水飲用，希望可清濕熱，醫好濕疹，但病情卻沒有受到控制，問我究竟薏米水是否真的可以醫治濕疹呢？

首先，很多人久不久就會飲薏米水，部份人更會當作健康產品飲用。薏米全名叫薏苡仁，在中醫角度，功效可以清濕熱，利小便，若然用量夠大的話，亦可以消除膿瘡排膿。

在中醫角度，急性濕疹發作大多屬於濕熱和熱毒很厲害，所以用飲薏米水會有一定舒緩功效，但很難單靠這一個方法康復。

濕疹病人很多本身屬於濕熱重，雖然薏米水可以清濕熱，但濕熱的來源呢？為什麼會有「濕」呢？假如不阻截濕熱產生的源頭，那麼就算你不斷清除濕熱，都只是「指標不治本」，沒辦法做到「源頭減濕」。

其實「濕」的產生，主要因為脾胃功能差，食物和水份不能正常消化，變成有用的津液滋養全身肌膚。而沒用的廢水，就是「濕」。「濕」長久積聚，再加外來的「熱」，兩者結合成為「濕熱」。所以要從源頭根治，其實調理腸胃，健脾益氣才是治本的方法。另外也要適當地減輕熱氣。

另一方面，雖然病人身體濕熱，但皮膚總是乾燥的，因為正常有用的水份根本不足，所以會出現矛盾，就是又濕又乾的情況同時出現。

另一個矛盾點，很多健脾益胃的中藥也有一點點的熱氣，所以治療濕疹，在中醫來說要按階段性，可能有時要清濕熱，有時要健脾益胃養陰，每次的配方比例都不同，主要根據病情變化而製定

而且要留意，假如病人身體較為虛弱，長期飲大量薏米水其實有機會損傷正氣，令病人同時出現虛寒的情況，所以這方面真的要小心。

文章獲「中西醫說－ 蘇子謙」授權轉載

最新影片推介：【活得健康啲】反式脂肪堵塞心血管　營養師教看餅乾成分及標籤

責任編輯：楊宛茜

相關文章

【活得健康啲】食錯薏米身體更虛更水腫？　中醫教食教揀生熟薏米
13:49 2021/07/30
【活得健康啲】食錯薏米身體更虛更水腫？　中醫教食教揀生熟薏米
【消暑良品】轉行做地盤難適應酷熱天氣　營養師推介6款消暑解渴食物【內附少甜薏米水食譜】
13:15 2020/04/24
【消暑良品】轉行做地盤難適應酷熱天氣　營養師推介6款消暑解渴食物【內附少甜薏米水食譜】

你可能感興趣

【活得健康啲】食錯薏米身體更虛更水腫？　中醫教食教揀生熟薏米
13:49 2021/07/30
【活得健康啲】食錯薏米身體更虛更水腫？　中醫教食教揀生熟薏米
【消暑良品】轉行做地盤難適應酷熱天氣　營養師推介6款消暑解渴食物【內附少甜薏米水食譜】
13:15 2020/04/24
【消暑良品】轉行做地盤難適應酷熱天氣　營養師推介6款消暑解渴食物【內附少甜薏米水食譜】
濕疹 健康問題 養生 皮膚病 皮膚發炎 皮膚痕癢

最高瀏覽

【香港小姐2021】TVB深夜家訪出爐港姐冠軍　宋宛穎火炭半山香閨曝光【多圖】
18:04 2021/09/13
【香港小姐2021】TVB深夜家訪出爐港姐冠軍　宋宛穎火炭半山香閨曝光【多圖】
【吸毒猝死】美劇《閃電俠》童星吸毒猝死終年16歲　屍檢揭死於吸食過量「新世代鴉片」
13:21 2021/09/13
【吸毒猝死】美劇《閃電俠》童星吸毒猝死終年16歲　屍檢揭死於吸食過量「新世代鴉片」
【姜濤跌倒】花姐交代姜濤身體最新情況　3個原因令其不適跌倒
今日 12:59
【姜濤跌倒】花姐交代姜濤身體最新情況　3個原因令其不適跌倒