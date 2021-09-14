【人美心善】黎姿帶3女兒向屋邨獨居長者派福袋　靚媽Gigi獲讚身教好媽媽

▲ 黎姿近日趁中秋佳節前夕，帶3名女兒向屋邨獨居長者派福袋，被讚是身教好媽媽。

前TVB花旦黎姿（現名馬黎珈而）自2008年嫁給富商馬廷強後退出娛樂圈，全心投入家庭照顧丈夫和3名女兒，並為因車禍癱瘓的弟弟黎嬰打理醫學美容生意，搖身變成上市公司CEO。生活富裕的黎姿卻堅持教女貼地，不會有過多物質，近日更帶3名女兒去屋邨探訪獨居長者派福袋。

49歲凍齡黎姿一直用心管教3名女兒，經常陪女兒去戶外活動、行山、烹飪、畫畫、手工藝、彈鋼琴等，讓女兒有全面發展。黎姿更十分重視德育，日前便趁中秋佳節前一拖三帶女兒去公共屋邨，派發中秋福袋給獨居長者。

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黎姿在IG分享當日的短片，並留言稱自己從小就很喜歡中秋節這個傳統節日，一家團圓過節，熱鬧又窩心，故帶同3名女兒感受溫暖的節日氣氛。當日黎姿化上淡妝，與女兒手持多個紅色福袋上樓送給長者，同時她們向長者們慰問幾句。

這次跟3小豬給獨居長者送上應節禮物，更是特別有意義。一句慰問和祝福，原來已經可以帶給公公婆婆們快樂。

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黎姿又呼籲粉絲準備過中秋的同時，也多多關注獨居長者，盡自己一分力和心意，讓老人家過上一個溫暖和充滿愛的節日。

▲ 黎姿日前帶女兒試玩全新水上樂園。（IG影片截圖）

陳法拉大讚︰厲害的媽媽

影片中化淡妝戴口罩的黎姿一樣好靚，3名女兒亦長高不少，有主動向長者們打招呼講再見，相當乖巧。陳法拉、方力申、楊思琦等藝人都給Like及留言，新手媽媽陳法拉更讚黎姿為女兒做了一個好榜樣，是很厲害的媽媽。

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而網民也留言大讚黎姿的家教好，「身教好媽媽！小朋友將來都有好身心」、「人美心善」、「很有意義，讓小朋友知道有很多人仍然有需要幫助」等。

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黎姿為人母親11年，早前曾發表媽媽感言，稱做媽媽後從不懂得照顧小朋友到慢慢學習，研習一些兒童心理學知識，但令她最大的改變是記憶力變強，因為照料小朋友實在有太多日常鎖碎事要記住，又因為經常要教導她們，耐性亦變好、聲線變大和中氣十足。

雖然小朋友總有頑皮的時候，黎姿如其他媽媽一樣會感到苦惱，但總括來説都是開心、溫馨。「她們帶來的更多是溫暖，我很享受當她們的媽媽，甚至已開始懷念她們年幼時讓我抱在懷裡的甜蜜感覺……我希望盡最大的努力好好培育她們成長，媽媽永遠會是妳們堅實的後盾。」

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責任編輯︰林綺玲