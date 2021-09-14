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【姜濤跌倒】花姐交代姜濤身體最新情況　3個原因令其不適跌倒

娛樂 12:59 2021/09/14

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花姐交代姜濤健康。

今日姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）和Jer（柳應廷）一同出席海港城出席活動時，姜濤在人群中似腳步不穩，幾乎跌低，要現場人士即時扶起他離開，令全場鏡粉擔心不已。

姜濤和MIRROR成員Anson Lo、Edan和Jer在尖吵咀出席活動，現場有不少鏡粉，不過活動舉行不到5分鐘，在影大合照時姜濤突然跌倒，更幾乎跌在地上，幸現場工作人員即時扶起他，姜濤並在現場人士走攙扶下離開會場。

姜濤活動期間暈倒。

【MIRROR成員】紙牌姜濤融入鏡粉家中　前夫無奈投訴：衣櫃裏的男人

花姐代報平安

花姐之後在IG Story連出兩個回應，稱：「姜濤今早有少許胃痛，現場環境有點焗，加上有少許腳軟而跣低，現在休息中，沒有大礙。」

    點擊圖片放大
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另一個則是花姐代姜濤報平安，寫道：「大家不用擔心，老姜答應我，呢兩日會好好休息。」

同場加映：梁朝偉訪問

現在成為超人氣偶像的姜濤，是廣告商寵兒，工作可說接不停，但同時多次表示承受成名帶來的壓力。

IG發文感壓力

姜濤在今日（9月14日）凌晨曾在IG Story發文，有感而發地稱外間常把仔標籤，並將他與其餘MIRROR成員比較，無奈稱：「新聞也總是報道一些有的沒的，似乎沒有人會關心我做的音樂。」

其實姜濤在本月初深夜坐車回家時開網上直播時，全程卻默不作聲，姜糖當時也慰問：「係咪唔開心呀？」他沒有回應，只偶爾睇留言或向鏡頭揮手。之後，直播結束，姜濤補發一張黑暗自拍照稱：「謝謝大家陪我坐車，晚安」。

姜濤感到不少壓力。

跟MIRROR出席活動期間暈倒 　姜濤乏力面青須攙扶離場 上一頁

最新影片推介：經歷兩次傷患無阻游泳決心 男拔舊生一年三破香港紀錄

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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