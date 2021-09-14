【真人泰山】越南泰山2歲起隱居叢林41年　不知世上有女人重返文明8年後肝癌病逝

▲ 越南一名男子41年來活在深山中，近日因肝癌離世。

越南一名男子2歲起就因躲避戰火而被父親帶入叢林，41年來活在深山中，令他幾乎不懂說話，甚至不知道世上有女性存在。直到8年前他離開叢林，才慢慢學習投入人類文明生活。然而不幸地，他卻在日前因罹患末期肝癌病逝，享年52歲。

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被稱為「泰山」的越南男子何文郎（Ho Van Lang）在2歲時被父親帶入深山生活，一住就住了超過40年。何文郎的爸爸何慶雲（Ho Van Thanh）本身是一位士兵，50年前曾親眼目睹媽媽及兩名兒子在戰亂中被炸死，於是與老婆帶著2歲的三子何文郎，以及孻仔何文提到處避難。

然而精神欠佳的何慶雲有天居然打暈老婆，並帶著兒子何文郎躲到越南廣義省的深山定居，自此何文郎就過著與世隔絕的生活。

何文郎的弟弟何文提20年前曾走入山中，嘗試尋找父親及哥哥下落，但兩人始終不願意離開叢林。何文提於是只好定期帶米、油、鹽等基本物資探望父兄。

攝影師Alvaro Cerezo曾探訪居於深山中的何文郎，並拍下紀錄片，二人更因此成為好友。Alvaro Cerezo曾形容何文朗性格天真無邪，但就有著超凡的求生能力，是「活着的泰山」，點擊睇情形：

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直到2013年，父親何慶雲身體狀況轉差，在當地政府積極干涉下，兩父子終於落山並走進村落生活。當時的何文郎身上僅以樹皮蔽體，並只能說單字，缺乏許多對文明社會知識，甚至不知道世上有女性存在。

何文郎重返文明後，大部分時間都獨自留在屋中，與村民也相處融洽。2017年爸爸何慶雲離世後，何文郎選擇在叢林附近搭建小屋，日常生活能自理，弟弟也會定期去探望他。

去年11月，何文郎出現胸口及腹部出現疼痛，求醫後確診末期肝癌。何文郎曾表示，希望長壽一點，能看着弟弟的孩子長大，然而最終仍在本月6日病逝，享年52歲，喪禮會在本月14日舉行。

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責任編輯：羅嘉欣