【5000元消費券】消費券補交資料明截止　4地點明晚6時後暫停服務

▲ 補辦手續中心明日（15日）最後一日營運，當局提醒市民確保表格資料正確及齊全。（資料圖片）

部分透過書面及次輪電子登記市民，本月1日未能成功收取第一期電子消費券，更曾一度造成很多長者到消費券計劃秘書處排隊的情況，政府日前宣布新增3個服務中心供市民補交消費券資料。政府發言人今日（14日）呼籲，因資料有誤或不齊全等原因而須以書面表格重新登記消費券計劃的市民，如仍未補辦手續，請於明日（15日）下午六時前遞交書面表格以重新登記。

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有關市民可親身或委托信任的親友前往位於九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓的消費券計劃秘書處，或設於中環郵政總局、大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心和屯門良景邨良景社區中心的任何一間臨時服務中心，遞交書面表格以重新登記。四個地點會提供上述服務至明日下午6時。

政府發言人重申，重新登記的安排只適用於在消費券計劃登記期內（即7月4日至8月14日）曾遞交登記，但因資料有誤或不齊全等原因而致有關登記未獲進一步處理的人士。上述特別安排對已被確認為不符合計劃資格準則或從未在登記期內遞交登記的市民並不適用。每名合資格登記人只可透過此特別安排以書面表格重新登記一次。

市民在遞交書面表格前，須確保所提供的資料正確及齊全，及已釘附其身份證複本。經核實符合資格後，登記人會在10月1日獲發放第一期2,000元消費券。這些市民一般會在遞交登記後約一星期收到登記結果的短訊通知。

4間服務中心地址：

九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓 中環郵政總局（中環康樂廣場2號郵政總局） 大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心（大埔曉運路10號） 屯門良景邨良景社區中心

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責任編輯：曾卓鋒