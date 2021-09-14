【直腸癌】34歲網紅不敵直腸癌離世　瘦成皮包骨最後身影惹心酸

▲ 34歲網紅不敵直腸癌離世，瘦成皮包骨最後身影惹心酸。

患有直腸癌的內地網紅阿健，去年5月開設影片頻道分享抗癌歷程和日常點滴，不到一年半的時間，原本看起來身體健壯的他，變成像瘦骨如材的老人一樣。日前，家人上傳影片，宣布阿健不敵病魔離世，享年34歲，讓不少網民大為傷感。

阿健於去年5月29日上傳第一段影片，影片中的他戴著黑框眼睛，頭髮烏黑茂密，看起來就像一般年輕人一樣。他表示自己是一名直腸癌晚期患者，正在接受化療，但經濟條件不好，父母年邁，他亦負擔不起治療費用及2個女兒的學費，故希望透過經營影片頻道賺取收入，並分享癌症資訊，以正面的態度抗癌。

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最初，阿健曾面對外界質疑的聲音，他一一出示診斷證明和就診紀錄證明所言不假。而阿健樂觀、正面的態度亦吸引大批網民支持，更紛紛伸出援手捐出醫療費。

可惜阿健的病情每況愈下，2020年12月，他在影片中透露治療失敗，直腸癌再度復發，他罕在鏡頭前落淚並自責說道：

我對不起父母對不起孩子，最後還給他們弄這麼一個爛攤子。

從他每次上傳的影片可見，他的面容日漸消瘦，以前圓潤的臉頰瘦到仿佛只剩下骨架。直至今年9月7日，他上傳最後一段影片，指網路上有許多冒充他的帳戶，呼籲各位不要被蒙騙，可見他的臉頰嚴重凹陷，瘦成皮包骨，說話亦有氣無力，但仍堅持感謝網友們的關心。

直至上周五（10日），阿健的哥哥宣布其離世的噩耗，並上傳阿健喪禮的影片，「大家好，我是阿健的哥哥，阿健於9月9日去世，謝謝大家的幫助」。不少粉絲都相當不捨，紛紛留言「希望你下輩子健健康康的」、「希望天堂沒有病痛，阿健一路走好」。

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責任編輯：羅嘉欣