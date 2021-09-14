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【世界養生組織】黃翠如陳自瑤拍檔做主持　訪尋養生之道體驗慈山寺森林浴

娛樂 13:21 2021/09/14

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

黃翠如及陳自瑤主持《世界養生組織》。

TVB新節目《世界養生組織》由情同姊妹的黃翠如及陳自瑤主持，節目共13集，翠如與Yoyo拜訪世界各地的養生達人或治療師，探討及實踐它們的古法養生或最新研法。

當中二人更會介紹多款養生療法，包括：利用多種聲療樂器如頌缽、水晶缽、音叉、雨聲棒及海浪鼓進行聲音療癒；又會跟資深瑜伽導師學習正念瑜伽，達致舒緩壓力、釋放情緒等效果。

都市人生活節奏急促，情緒壓力沉重，追求身心靈健康都成為現今世代追求養生的原因。日本醫生會推薦病人去做森林浴減壓養生。

最新影片推介：梁朝偉《尚氣》專訪

首集，翠如及Yoyo去到大埔慈山寺體驗森林浴，由山林療癒陪伴員歐仲南帶領下喚醒五感，沐浴於大自然之中，好好感受身邊花草樹木所發出的能量。

翠如及Yoyo在導師指導下，開始與大樹產生連結，當要與菩提樹道別時，翠如更坦言︰「我的道別方法是把心中的重擔，向大自然訴說，希望自己下次再來的時候，我可以將這些重擔放下。」

另外，節目更特別安排慈山寺有晢法師帶領二人體驗茶禪，不過一向隨性的翠如，於茶禪期間大口喝茶，引得Yoyo差點笑場。

撰文 : TOPick柴犬出動

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