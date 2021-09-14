【未婚懷孕】19歲網紅未婚懷孕7周惹爭議　同齡男友堅稱計劃內︰時間證明一切

▲ 馬來西亞一對19歲網紅宣布未婚懷孕7周，卻惹來不少爭議。

生兒育女是人生大事，夫婦生育前有不少考慮，例如經濟條件、家庭環境、身心準備等。馬來西亞一對19歲網紅早前宣布未婚懷孕7周，卻惹來不少爭議，有人認為他們心智未成熟，是小孩帶小孩。不過，男友則堅稱懷孕是計劃內之事，揚言「時間證明一切」。

同為19歲的情侶Jing En和Harry Pang都是馬來西亞網紅，Instagram各有十多萬追隨者。Jing與Harry拍拖約20個月，上月23日Harry在IG公布女友Jing懷孕7周的消息，更以長文分享感受，表示感謝上帝賜給他一位那麼好的女生，也賜給他一個寶寶。他寫道︰

我知道一定會有人說三道四，我只能說時間能證明一切。

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未婚懷孕也可以幸福

Harry指看過很多跟著順序結婚生子的人，到最後還是分開了，也看過很多未婚懷孕的，到老還是非常幸福。他坦承，「其實這不是一場意外！只是來的太快」，這是他花了很長時間才策劃好的決定。

他承認自己曾是渣男，自遇到Jing後一直過得開心又充實，也願意把女友帶進家裡同居。他為了女友戒煙、少喝酒、改臭脾氣，甚至放棄明星夢，向女友示愛︰

今天，你不止是我女朋友，也是我未來的老婆、我孩子的媽媽。

有人批評二人年紀還小，心智未成熟，未適合為人父母，生仔會變成小孩帶小孩。Harry反駁年齡不是問題，雖然次序亂了，但還會做得好。

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感謝未來奶奶愛錫

另一方面，Jing同日也在IG公布懷孕一事，表示「不是意外，只是沒想到上天安排那麼快」。當她知道自己懷孕時沒太大反應，反而Harry比她興奮開心，除了另一半，她多謝家人的支持，以及未來奶奶的愛錫，「疼我如親骨肉」。她講述懷孕初期的身體反應︰

7個星期來除了想睡覺就是懶惰而已，沒有孕吐沒有太大的不舒服。

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責任編輯：王明芳