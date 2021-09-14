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【十四五規劃綱要】公務員事務局舉辦國家外交政策講座　聶德權稱公務員需了解國家發展策略

社會 13:29 2021/09/14

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

公務員事務局今日（14日）舉辦專題講座，由外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員楊義瑞主講，主題為「中美關係和香港未來」。（政府新聞處）

全國人民代表大會早前通過《十四五規劃綱要》，公務員事務局今日（14日）舉辦專題講座，由外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員楊義瑞主講，主題為「中美關係和香港未來」。

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公務員事務局局長聶德權在講座上致辭時表示，國家發展進入新時代，在經濟、社會、文化、體育、科技等不同領域均取得令人驕傲的成就，在國際間的地位也與日俱增。縱然面對日趨複雜的國際環境，包括中美關係，國家一直奉行和平外交政策，堅持走和平發展道路，推動建設新型國際關係，推動構建人類命運共同體，成果斐然。

他提到，隨着《香港國安法》實施和完善選舉制度的保障下，香港重回「一國兩制」的初心和正軌，進入「由亂轉治，由治及興」的新時代。在國家「十四五」規劃下，中央進一步支持香港鞏固和提升競爭優勢，打造「一帶一路」功能平台，高質量建設粵港澳大灣區，支持香港與各國各地區開展交流合作。正如行政長官所說，香港一定會繼續充分發揮「一國兩制」的優勢，積極成為國內大循環的參與者和國際循環的促成者，為國家「一帶一路」建設作出我們應有的貢獻。

他強調，公務員作為香港特區政府的骨幹，實在很需要好好了解國家發展策略與世界格局變化，以配合國家未來發展，回應國家「十四五」規劃對香港特區的新期許。

講座共有約400名首長級和中、高級公務員出席。由於參加者眾，除了政府總部的現場講座外，部分參加者在北角政府合署公務員培訓處透過視像形式參與。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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