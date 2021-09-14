【減價優惠】銅鑼灣Francfranc2,000貨品大減價　家品低至3折另送現金券高達$500【內附詳情】

▲ Francfranc銅鑼灣店將進行全面翻新工程，由即日起全店將舉行減價優惠。（品牌提供）

日本家飾品牌Francfranc以七彩繽紛顏色和豐富印花的家品作招徠，向來深受女生歡迎，想為全家換上搶眼的新家品擺設？現在是好機會了！即日起至9月30日Francfranc銅鑼灣店全店近2,000款貨品以低至3折發售，購買精選產品滿3件可享額外9折，更可賺取現今券，抵上加抵。

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Francfranc銅鑼灣店將會進行全面翻新工程，而由即日起至9月30日，全店將舉行減價優惠。店內近2,000款家具、布藝、餐具、飾品等全以低至3折發售，購買精選產品滿3件即享額外9折。

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同時Francfranc為響應電子消費券，更設加碼額外優惠，現凡於Francfranc購物滿$500並使用八達通、香港支付寶、香港微信支付或拍住賞電子貨幣工具付款 可額外獲得 $50 Cash Coupon。多買多賞，最多可賺取 $500 Cash Coupon。

銅鑼灣Fashion Walk 京士頓街 8 號 B 舖地下及 1 樓全層（電話︰3583 2528）

記者︰梁靜詩