【姜濤跌倒】過勞或影響器官致胃痛　醫生：5大警號顯示身體「頂唔順」

▲ 醫生指出過度疲勞對身體來說是一個很大的壓力，或會影響身體的器官。

Mirror成員姜濤今日（14日）出席於海港城的一個活動時突然腳步不穩後跌倒，令不少人擔心其身體狀況，ViuTV經理人花姐解釋姜濤胃痛（花姐交代姜濤不適原因詳情即看：【下一頁】）。有醫生指出，一般而言，過度疲勞對身體來說是一個很大的壓力，或會影響身體的器官，導致胃發炎、胃痛等，建議市民要有足夠的休息，如身體出現徵狀就應盡快求醫。

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▲ 家庭醫學專科醫生朱偉星。（資料圖片）

家庭醫學專科醫生朱偉星在接受TOPick訪問時指，過度疲勞的病徵包括身體感到疲累、睏倦、難以集中精神、情緒低落等，而當身體出現不同反應，如暈倒、手腳乏力時，絕對是正發出一個「頂唔順」的警號，建議有關人士應馬上求醫找出原因。

他又指，過度疲勞是對身體來說是一個很大的壓力，有機會影響身體器官，例如較易出現胃潰瘍、胃酸過多、胃發炎、胃痛等。至於要解決有關情況，他認為最好要有醫生分析其原因，了解到底是休息不足還是身體有其他問題。

他指出，現時仍不確定姜濤的情況是否屬於過度疲勞的一種，但亦建議他要求醫作仔細的檢查，並找出暈倒的原因，又認為藝人的工作性質是日夜癲倒，有部分人更因為「job接job」而致無法有足夠的休息。

如果有個短的project，需要連續衝（工作）幾日或一個星期，可能都可以的，但之後要補返（休息），但如果（工作）一個星期接一個星期，有機會會用盡身體的儲備。

他又指，由於不少公眾人物或會因要保持體形等而要過度節食，有機會導致營養不足，出現暈眩等問題，建議要有作息定時之餘，亦要吸收足夠的營養。

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記者：郭詩詩