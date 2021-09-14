【為母則強】賣自製餅乾少訂單三餐不繼　單親媽撫養兩智障兒︰孩子笑容是安慰　

▲ 台灣一名單親媽賣自製餅乾撫養兩智障兒。

有些特殊需要孩子猶如長不大的小朋友，父母照顧他們要花上多倍的心力時間。台灣一位育3孩的單親媽劉媽媽，2仔1女中，2兒子都有不同程度的智能障礙，廿多歲仍如同幼兒，劉媽媽靠賣自製餅乾養活一家，可是曾經少訂單致三餐不繼，擔憂不能給孩子好生活。

獨力照顧2智障兒

48歲的劉媽媽靠賣餅乾養活一家，孩子當中有2名智障兒，她不時受訪分享育SEN孩子的歷程，勉勵同路家長，近日她接受台灣媒體《ETtoday》的訪問分享近況，指出曾受疫情影響，不能擺賣以及幾個月來很少訂單致三餐不繼，慶幸孩子的生性、開心笑容，讓她一直撐過去，繼續保持正能量去照顧智障兒。

▲ 大仔（右）患重度智能障礙、聽障及腦性麻痺，細仔（左）有中度智障。（facebook圖片）

劉媽媽的大仔「林家稷」（28歲）患重度智能障礙、聽障及腦性麻痺，未有言語能力，細仔「沂廷」（23歲）患有中度智能障礙，二女兒則是身心正常。劉媽媽高中畢業結婚，20歲生孩子，初期未有發現兒子異常，並誕下二女，之後想不到大仔是發展及健康問題，有嚴重智障、聽障及腦麻痺，而三仔亦有中度智障。由於丈夫對家庭不負責任，跟孩子相處不來，劉媽媽選擇母兼父職，一人照顧3孩子，同時學習製作手工餅乾，靠賣手工餅乾養大小朋友。

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生意受影響致生活不保

受到疫情及經濟影響，劉媽媽的手工餅乾生意大受影響，多個月以來少訂單，曾三餐不繼。兒子平日會幫手一起製作餅乾，為食的大仔有時等著碎的餅乾不能入盒，就會嚷著要吃。在少收入之時，即使生活簡樸的他們，媽媽也曾憂心沒錢買食物予兒子，孩子有時需吃餅乾頂肚。

像弟弟會跟我說肚子餓，我會跟他說去看看有沒有餅乾，餅乾吃一吃，或者水喝一喝，不然就早點睡覺，睡了就不餓。

▲ 劉媽媽與細仔，細仔屬中度智障SEN孩子。（facebook圖片）

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為生活胡思亂想

在facebook專頁「林家稷媽媽愛心手工餅乾」，劉媽媽不時分享日常，曾慨嘆生意大受影響。她直言原本經濟就很緊繃，一度哪裡也沒辦法去擺攤賺錢買東西吃，加上支付房租水電和雜費，會每天胡思亂想。

好不容易參加到的市集擺攤活動，做了許多餅乾要好好的賺一點生活費，卻是因為疫情的關係變成囤貨，然後沒訂單的情況持續下，也是會拜託孩子們的同學幫忙吃掉。

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努力走過艱難路

可幸，劉媽媽很正向，為孩子甘願付出，希望賺錢讓孩子不愁食住，「孩子快樂，我就快樂」。她不知不覺的賣餅乾已經5年了，感恩大家幫忙，沒有大家幫忙，有感真的覺得可能已經沒有她們了，再難過的路，她一定會更努力照顧孩子們走下去。

她在初中時很流行座右銘，有一句話一直都在她心中，「凡事笑一個，其實事情沒甚麼大不了」，她現在想增加一句話，有感孩子笑容是她最大安慰，

孩子們的笑容就是媽媽最安慰的精神行動力，每天左擁右抱的我，很快樂！

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責任編輯：王明芳