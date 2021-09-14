【倫常慘案】26歲兒疑患思覺失調弒母分屍扔垃圾車焚燒　逆子辯稱：在殺大豬

▲ 台灣一名疑患思覺失調的26歲男子，殺害母親後將其分屍並丟棄，遭揭發後辯稱在殺豬。

台灣發生一宗恐怖倫常慘案。一名26歲男子疑患有思覺失調，病發時疑弒母並分屍，母親的遺體被裝入4個垃圾袋，被送往焚化爐焚燒。死者的弟弟在死者的住所發現大量血跡，於是報警揭發事件。警方拘捕死者兒子，對方否認殺人。

▲ 朱男被警方拘捕及起訴殺人罪。（影片截圖）

綜合台媒報道，事發在新竹市，一名26歲朱姓男子自小患有精神病，父親早逝，與母親相依為命。由於他有傷人前科，去年被安排入住精神病院。在本月5日晚，母親將兒子接回家暫住，期間朱男疑似病發，兩人發生衝突，朱男將母親殺死。

舅父發現客廳有大量血跡

朱男手腳割傷、手指骨折，於是到醫院求醫。不過因為動手術需要家人同意，醫院聯絡不上朱母，所以由朱男的舅父到醫院簽署同意書。在7日上午，舅父尋找朱母不果，上門到兩人住所時發現客廳有大量鮮血，於是報警求助。

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住院的朱男聲稱血跡是自己受傷所致，在10日他逃離醫院回家，找來清潔公司清理現場。清潔公司發現血跡感到可疑報警，另外醫院通知朱男的舅父，有關姪子逃走的消息，警方其後將朱男強制帶回醫院。

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朱男丟棄4袋垃圾

由於朱男無法交代母親的行蹤，令到警方起疑，當局在翻查閉路電視片段後，發現朱母在5日晚上回家後便再沒出門。隔日朱男分別拖行4大袋垃圾，到垃圾車丟棄，警方懷疑朱男將母親殺害並分屍。垃圾車其後將垃圾送到焚化爐焚燒。

鑑證人員到場，在朱男的住所浴室的排水孔，挖出疑似人體組織，但卻找不到兇器。另外，警方嘗試到焚化爐現場挖掘骸骨但不果。朱男否認弒母，僅稱血跡是殺大豬時留下。目前朱男被警方起訴殺人罪，案件仍在調查中。

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責任編輯：王明芳