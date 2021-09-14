【疏忽照顧】大懵媽遺2歲女兒於公園1小時　5歲小女孩報警：我撿到1個小孩

▲ 內地一名大懵媽媽不知女兒走失。

內地貴州警察日前接獲報案，一名5歲女童稱「撿到1名小朋友」。原來女童在公園玩滑梯時，發現一名年約2歲的小女孩在旁邊大哭，卻不見其父母蹤影，隨即報警求助。警員抱起2歲女童尋找父母，其母發現女兒走失後匆匆趕來接孩子。

綜合內媒報導，貴陽市公安局南明分局警員日前接到求助電話，一名5歲女童稱「警察叔叔，我撿到一個小朋友！」。警員到埸了解情況，得知5歲女童在公園玩滑梯時，看到一名2歲小女孩嚎啕大哭，疑似與家人失散，便向警方求助。

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大懵媽趕來接回女兒

警員先安撫2歲小女孩的情緒，並在社區業主群組中詢問是否有人與小朋友失散，當時沒有收到走失報告。警員決定抱着女童在附近走走，尋找其父母，途中接獲女童母親報案。不久後一名孕婦趕來接回孩子，指女兒在公園玩耍時，一家人正在用餐，1小時後才驚覺女兒走失。媽媽向警員致謝後，便帶着女兒離開。

事件傳開之後，不少網民認為媽媽太大意，「2歲小孩怎能離開大人的視線？」、「二胎還未生，已經這樣疏忽大意……」、「當媽的還沒有一個5歲孩子那麼可靠」。有網民則讚5歲女童醒目，「5歲女童太厲害了吧！好冷靜喔！」、「5歲小朋友好機智」。

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責任編輯：王明芳