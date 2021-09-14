【起底候判】政府文書助理以職權起底215人候判　官斥被告如「網絡阿爾蓋達」

▲ 入境處文書助理涉利用職權之便，未獲授權而登入入境處電腦系統，今（14日）於區域法院承認1項藉公職作出不當行為罪。（資料圖片）

入境處文書助理涉利用職權之便，未獲授權而登入入境處電腦系統，獲取共215名政府高級官員及警務人員等個人資料，供予通訊程式Telegram的「起底」群組發布，今（14日）於區域法院承認1項藉公職作出不當行為罪。法官批評本案罪行屬全球性，且起底資料可永久保存，指「就算去到阿富汗都可以睇到」，怒斥被告的行為是「網絡上恐怖主義的行為」、「無間道」、「網絡阿爾蓋達」，還押被告至9月27日判刑，先索取背景報告。

法官陳廣池一度質疑有更適合的控罪，例如串謀妨礙司法公正或刑事恐嚇罪，應考慮移師更高級別的原訟庭處理。法官指本案罪行屬全球性，「就算去到阿富汗都可以睇到」，且網絡上「未有被遺忘功能」，起底資料難以永久刪除。控方解釋基於案情及被告犯案手法，足以支持現有控罪。

法官亦提出，入境處需時1年才查明有「內鬼」存在。控方回應，處方已就電腦保安系統下了功夫，若發現不正常會報警處理。

辯方求情指，被告孔穎琛（26歲）還押1年期間已深刻反省，指她從未參與將資料發布，惟遭法官斥其角色很重要，甚至比TG群組管理員更重要。

親友的求情信均指被告以往行為良好，但法官反問為何會在案發的1年會做「無間道」，藉公職進行「網絡上恐怖主義的行為」，「起底係撤撤底底網絡阿爾蓋達」，怒斥被告背叛了港人一貫的道德水平，准許被告留班的中學校長、公務員使命及入境處的信任。

案情指，被告於2018年入職入境事務處為文書助理，隸屬外籍家庭傭工組。2019年9月9日至2020年8月18日期間，被告取用入境處電腦系統，搜尋特定目標人物的個人資料，檢索和存取特定目標人物的個人資料，並向Telegram群組 「老豆搵仔」及「阿仔搵老豆老母」，發布共215名人士的資料。包括政府官員與其家屬、司法人員、政界人物、警員與其家屬及公眾人物等。

案情續指，被告於2019年10月，亦曾向「老豆搵仔」群組發送自己的入境處職員證照片，證明她的資訊可靠，及後她應管理員要求起底，被告最終於2020年8月20日被捕。

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記者：陳卓欣