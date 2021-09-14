【發奮自強】由英文差到考英中全級第一　好學男生朗讀課文練口音不怕面懵

▲ 鄭偉誠與歐愷莹同是獻主會溥仁小學的舊生，並先後升讀中華基督教會協和書院。

新學年有學生升中展開求學新一頁，鄭偉誠與歐愷莹同是獻主會溥仁小學的舊生，並先後升讀中華基督教會協和書院，分別就讀中二及中一。這對小學師兄妹學英文比別人遲起步，卻無阻他們克服語文的決心，偉誠更考上英中全級第一，優異成績是他努力的回報。

▲ 小學師妹於同一中學讀書，偉誠感覺很有親切感，如大哥哥般提點愷莹。（黃建輝攝）

讀課文練口音克服英文

中學的科目比小學多，不少學生升中之初都要一段時間適應，難免感到吃力。好學的偉誠正面地想，中學教授的知識比小學豐富且深入，他對科學及歷史科尤其感興趣，除了課本知識外，也樂意在課外花時間研究。他坦言一時間要兼顧多科確實不容易，需規劃各科的溫書方法，例如歷史背誦內容較多，科學則需先了解概念才能應用。

升上英中中華基督教會協和書院初期，突然面對很多英文，偉誠遇到不少困難，「好多英文都未見過，有些英文單字好長」。不過，他沒被嚇怕，自小學訓練有素，不懂就上網查字典，主動向老師和同學發問，放學後重溫課堂所學，不明白的地方就貼上記事貼，好讓進一步求知。他自有一套應付英文的方式︰

我的方法是多讀課文，明知難聽有口音也要嘗試讀出來。

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憑努力考英中全級第一名

偉誠憑著勤奮向學，去年初上中一已考獲全級第一名，謙虛的他將好成績歸功於家人，偉誠父母覺得兒子讀書開心更重要，鼓勵他無論遇到甚麼事情都要努力去克服。

他們跟我說，成績不緊要，盡力了就好，我就抱著盡力的心態去做好任何事情。

父母的信任與放手，反而令偉誠對自己要求更高。回想當年新來港，偉誠在小一下學期插班入讀獻主會溥仁小學，最大難題莫過於語言及文化差異，隨著認識的朋友愈來愈多，他漸漸適應香港的學習環境。

▲ 偉誠靠著多讀課文、練口音，來提升英語能力。（黃建輝攝）

小學時參加中國民間敲擊樂隊及合唱團的經驗，令偉誠升中後繼續投入中樂團當鼓手，依然活躍於合唱團。他想在中學多學一種樂器，因此選擇了加入結他班。中學生涯尚有5年，偉誠已為自己訂下目標︰

我希望除了學業外，找到更多喜歡的事情，在不大擅長的領域，尤其是運動方面有更多發展，補足自己的不足。

事事做到100%以上

獻主會溥仁小學的郭凱婷老師是偉誠小三至小六的班主任，由小二開始教授他英文及音樂科。郭老師讚賞偉誠既堅毅又勤力，總是努力面對困難，也願意學習新事物。她表示︰

你叫偉誠做事，他會做好，甚至做多。他除了做到100%，更可以做到200%。

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郭老師見證偉誠一直在進步，笑言這位學生求學態度有自己的影子。她猶記得一次校際朗誦節，當時偉誠的英文發音已不俗，只是欠缺信心，兩師徒加緊練習了數月，最終偉誠奪得亞軍，「睇到一個小朋友由無信心，透過努力得到成果。」偉誠坦言自己部分性格來自恩師郭老師，她教導學生勇於爭取機會，不要輕易否定自己，這些為人之道都深深啟發了他。

▲ 愷莹憶述英文成績曾經很差，只得20多分。（黃建輝攝）

小二由零開始學英文

9月新學年，歐愷莹由獻主會溥仁小學畢業，升讀中華基督教會協和書院中一。她在中一自行分配學位階段獲協和書院錄取，感到非常興奮，形容入讀首志願中學「開心到好似假的一樣。」

愷莹與父母、弟弟及爺爺嫲嫲同住，一家六口居於唐樓。愷莹在小二下學期插班入讀獻主會溥仁小學，最初面對英文和數學科較困難，英文科曾經常不及格，只考取20多分，升上小四才慢慢追上進度。愷莹說︰

英文由零開始從頭學習，困難一定有，就多聽英文音樂、看英文書及電影。

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初來港不諳英語，愷莹習慣上完一課整理一份筆記，方便重溫。她感謝老師在課堂及功課上都幫助她不少，令她可以更快投入校園生活。同時她慶幸家有一對開明的父母，從不逼迫她讀書，每當知道她學習壓力大，父母就帶她外出玩樂放鬆一下。

愷莹小學時是風紀隊隊長，也協助老師編排同學的當值時間，可說是老師的小幫手。她是校內的活躍份子，既參加學校中國民間敲擊樂隊及木笛組，也參與拍攝及製作學校的影片，不時可在學校影片見到她的身影。

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老師盼學生保持好奇心

自愷莹小三時開始，獻主會溥仁小學徐驁賢老師（徐Sir）教她數學，小四至小六更擔任她的班主任，教數學外也教常識和體育科。在愷莹眼中，徐Sir總是待人以善，師生關係亦師亦友，這位好老師在考試前，更會額外花時間幫學生補習。

▲ 郭凱婷老師和徐驁賢老師影響學生深遠。（黃建輝攝）

徐Sir跟愷莹相處了幾年，覺得她比同齡孩子成熟，細心而關顧別人，有急才及領導才能。他為愷莹靠自己努力成功面試，升上理想中學而感到高興。他對學生有一份期望︰

我想愷莹保持好奇的心、敏銳的觀察力，感受一下學校，繼續努力認識自己，尋找興趣發揮所長。

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記者：駱秀玲