【開心大綜藝】主持殺入校園轉校服Look　陳嘉桓騷長腿夠搶鏡

▲ 《開心大綜藝之暑假玩到盡》

TVB綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》將於本周日（9月19日）播出第4集，女子組陣容包括有「回歸」的林秀怡、陳嘉桓、黃美棋、朱智賢、黃婧靈（波波）、羅毓儀、邵珮詩、蔚雨芯，「新血」彭慧中、鄧伊婷。至於男子組有「鐵腳」翟威廉、楊潮凱，並由何廣沛及周志康擔任隊長。

在這一集，眾人殺入校園大玩特玩，故今集齊齊以「校服」Look登場。雖然在學校拍攝，但他們沒有「正經」起來，眾人穿上校服時，用不同姿態搶鏡。

例如黃美棋叉腰的姿態，有「減齡」作用；朱智賢、陳嘉桓、蔚雨芯、羅毓儀、林秀怡、波波等更大施「髮」術，分別以「大蝴蝶」頭飾及「孖辮」Look登場，少女味濃。

眾女藝人又齊齊show美腿，當中以身高1米76、模特兒出身的陳嘉桓最搶，超長美腿令人眼前一亮。

男子組也不甘示弱，白色恤衫加灰色短褲的校服Look，加上拎住籃球「係威係勢」，Man得嚟又帶點Young。面對男、女子組各出奇謀搶鏡，主持之一的林盛斌（Bob）在大合照時，即扯開長褲露出小腿「還擊」，十分抵死。

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