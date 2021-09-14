【標靶治療】理大研發新骨關節炎止痛技術助長者減藥　料需5至10年進行臨床研究

▲ 理大今（14日）發表「骨關節炎標靶鎮痛診療納米技術」的最新研究結果。（陳國峰攝）

骨關節炎止痛技術有新突破，理大最新研發出骨關節炎的標靶治療方案，可透過注射納米探針和光聲成象技術，定位出致痛蛋白質「神經生長因子（NGF）」的位置，再用「照燈」的方法治療，每次治療或有效鎮痛一星期，並減少長者服藥量和藥物副作用，不計診金成本只需100元。

然而，有關研究剛完成動物實驗，仍要進行5至10年的臨床研究，才有機會推出市場應用，且對社區醫療系統和硬件設備有一定需求。

骨關節炎是長者常患疾病，重症患者需排期約2年進行換骹手術，等候過程中骨刺和磨蝕會持續為患者帶來疼痛，現時只能靠藥物止痛舒緩。然而，長期使用含NGF抗體的藥物會加劇關節病變，價格亦相對較貴。

理大今日（14日）發表「骨關節炎標靶鎮痛診療納米技術」的最新研究結果，研究團隊成功在老鼠身上注射「分子標靶納米探針」，具良好水溶性的探針中含有NGF抗體，能靶向關節中引起痛楚的NGF，顯示其位置。研究人員在實驗中用光聲成象定位NGF後，成功用紅外線燈截斷NGF向神經發放的疼病信號，達至鎮痛效果。

負責研究的理大生物醫學工程學系副教授溫春毅指，新技術主要針對重症患者研發，希望減輕他們排期進行手術期間的痛楚和減輕其醫療開支。他解釋指，待完成研究後，估計患者只需每星期到社區治療中心覆診，確認NGF位置，就可以在家中自行用紅外線燈進行光熱療法，每次只需15分鐘，有效期達一星期。

他又指，新療法使用的NGF抗體只有傳統藥物的1％，能有效減低副作用，現時唯一發現的副作用只有注射帶來的疼痛。如新療法成功推出，患者就無需長期服藥。

然而，新療法尚未進入臨床實驗階段，預計距離推出市場仍有5至10年的時間。另外，過程中進行光聲成象的儀器，現時只有實驗室會使用，而注射探針的工序需由護士進行，對社區醫療系統有一定需求。

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記者：陳梓蔚