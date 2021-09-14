  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (週二) 15:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【標靶治療】理大研發新骨關節炎止痛技術助長者減藥　料需5至10年進行臨床研究

社會 14:47 2021/09/14

分享：

熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

理大今（14日）發表「骨關節炎標靶鎮痛診療納米技術」的最新研究結果。（陳國峰攝）

骨關節炎止痛技術有新突破，理大最新研發出骨關節炎的標靶治療方案，可透過注射納米探針和光聲成象技術，定位出致痛蛋白質「神經生長因子（NGF）」的位置，再用「照燈」的方法治療，每次治療或有效鎮痛一星期，並減少長者服藥量和藥物副作用，不計診金成本只需100元。

然而，有關研究剛完成動物實驗，仍要進行5至10年的臨床研究，才有機會推出市場應用，且對社區醫療系統和硬件設備有一定需求。

骨關節炎是長者常患疾病，重症患者需排期約2年進行換骹手術，等候過程中骨刺和磨蝕會持續為患者帶來疼痛，現時只能靠藥物止痛舒緩。然而，長期使用含NGF抗體的藥物會加劇關節病變，價格亦相對較貴。

理大今日（14日）發表「骨關節炎標靶鎮痛診療納米技術」的最新研究結果，研究團隊成功在老鼠身上注射「分子標靶納米探針」，具良好水溶性的探針中含有NGF抗體，能靶向關節中引起痛楚的NGF，顯示其位置。研究人員在實驗中用光聲成象定位NGF後，成功用紅外線燈截斷NGF向神經發放的疼病信號，達至鎮痛效果。

負責研究的理大生物醫學工程學系副教授溫春毅指，新技術主要針對重症患者研發，希望減輕他們排期進行手術期間的痛楚和減輕其醫療開支。他解釋指，待完成研究後，估計患者只需每星期到社區治療中心覆診，確認NGF位置，就可以在家中自行用紅外線燈進行光熱療法，每次只需15分鐘，有效期達一星期。

他又指，新療法使用的NGF抗體只有傳統藥物的1％，能有效減低副作用，現時唯一發現的副作用只有注射帶來的疼痛。如新療法成功推出，患者就無需長期服藥。

然而，新療法尚未進入臨床實驗階段，預計距離推出市場仍有5至10年的時間。另外，過程中進行光聲成象的儀器，現時只有實驗室會使用，而注射探針的工序需由護士進行，對社區醫療系統有一定需求。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

相關文章

【乳癌治療】40多歲家庭主婦左胸現硬塊　怕化療脫髮延遲醫治惡化為晚期
16:36 2021/03/04
【乳癌治療】40多歲家庭主婦左胸現硬塊　怕化療脫髮延遲醫治惡化為晚期
【遺愛人間】長期肚痛延醫揭患末期大腸癌　15歲中學男生盼死後捐出遺體助人
13:31 2021/04/22
【遺愛人間】長期肚痛延醫揭患末期大腸癌　15歲中學男生盼死後捐出遺體助人
【乳癌治療】浸大聯同美國康奈爾大學研新標靶療法　利用「納米載體」運送中藥助滅癌細胞
14:44 2021/05/11
【乳癌治療】浸大聯同美國康奈爾大學研新標靶療法　利用「納米載體」運送中藥助滅癌細胞
【新冠肺炎】港大研究揭新冠病毒致肺損傷原理　證口服藥伊馬替尼可阻染疫引發血管疾病
18:43 2021/05/21
【新冠肺炎】港大研究揭新冠病毒致肺損傷原理　證口服藥伊馬替尼可阻染疫引發血管疾病
【乳癌治療】乳癌患者接受雙標靶治療後病情受控　組織籲將藥物納入常規治療
18:37 2021/06/28
【乳癌治療】乳癌患者接受雙標靶治療後病情受控　組織籲將藥物納入常規治療
【乳癌治療】新藥奈拉替尼可減乳癌復發風險　香港乳癌基金會推藥物資助計劃減患者負擔
17:44 2021/07/07
【乳癌治療】新藥奈拉替尼可減乳癌復發風險　香港乳癌基金會推藥物資助計劃減患者負擔

你可能感興趣

【乳癌治療】40多歲家庭主婦左胸現硬塊　怕化療脫髮延遲醫治惡化為晚期
16:36 2021/03/04
【乳癌治療】40多歲家庭主婦左胸現硬塊　怕化療脫髮延遲醫治惡化為晚期
【遺愛人間】長期肚痛延醫揭患末期大腸癌　15歲中學男生盼死後捐出遺體助人
13:31 2021/04/22
【遺愛人間】長期肚痛延醫揭患末期大腸癌　15歲中學男生盼死後捐出遺體助人
【乳癌治療】浸大聯同美國康奈爾大學研新標靶療法　利用「納米載體」運送中藥助滅癌細胞
14:44 2021/05/11
【乳癌治療】浸大聯同美國康奈爾大學研新標靶療法　利用「納米載體」運送中藥助滅癌細胞
標靶治療 香港理工大學‎ 骨刺 手術 副作用 治療 蛋白質 記者 護士 硬件

最高瀏覽

【香港小姐2021】台上甩轆曾志偉台下黑面訓話　丁子朗魚網裝被指向陳百祥「致敬」
13:39 2021/09/13
【香港小姐2021】台上甩轆曾志偉台下黑面訓話　丁子朗魚網裝被指向陳百祥「致敬」
【香港小姐2021】TVB深夜家訪出爐港姐冠軍　宋宛穎火炭半山香閨曝光【多圖】
18:04 2021/09/13
【香港小姐2021】TVB深夜家訪出爐港姐冠軍　宋宛穎火炭半山香閨曝光【多圖】
【吸毒猝死】美劇《閃電俠》童星吸毒猝死終年16歲　屍檢揭死於吸食過量「新世代鴉片」
13:21 2021/09/13
【吸毒猝死】美劇《閃電俠》童星吸毒猝死終年16歲　屍檢揭死於吸食過量「新世代鴉片」