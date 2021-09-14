【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　消防隊長指有不明物體被燃燒

▲ 高級消防隊長劉勁男（右）今於死因庭作供。（林宇翔攝）

2016年6月淘大工業村迷你倉大火致兩名消防員殉職，死因研訊今（14日）續。高級消防隊長作供稱，首批到達現場的隊員報告，首次進入迷你倉時發現有濃煙，出現約1.6米高的分煙層。至中午12時過後，消防隊長指煙霧變得刺眼、嗆鼻，相信有不知名物體被燒，匯報上級後，火勢警報升至3級。

高級消防隊長劉勁男供稱，2016年6月21日早上11時02分到達淘大工業村第1座現場，並將泵車停泊於正門前。劉指到場後未見有煙霧傳出，推開3樓防火門後，發現迷你倉正門有較大的煙霧傳至天井。

劉續供稱，當日第1隊進入迷你倉的小隊分2人1隊，在倉內逗留約20分鐘，並使用間歇式水霧攻擊法，以霧噴方式令分煙層降溫及升高。

劉解釋，起火時濃煙會升至天花板，故會看到煙和正常空氣間出現分煙層。劉亦指，據首批進倉隊員的報告指，在搜索過程中未發現有人叫救命及明火，惟發現倉內有濃煙，並有約1.6米高的分煙層。

劉再指，及後其中1名曾進入迷你倉的隊員指，由於他了解現場情況，希望再進入迷你倉，並獲劉批准，最終由該隊員與另1名同袍再次進入火場。

劉續指，在過程中九龍灣升降台主管亦有到達現場，並以無線電詢問劉的位置。兩人及後作初步滅火部署，由於火場面積較大，所以決定在不同入口開喉，並進場作快速搜索。

此外，劉又指當日中午12時過後，迷你倉煙霧明顯更大，而且煙霧變得刺眼、嗆鼻，相信有不知名物體被燒，遂於匯報上級後，火勢警報升至3級。

劉續指，在火勢升級前，曾有3隊煙帽隊對迷你倉內的金屬倉進行爆破，並噴水撲火，當時溫度曾降低。劉補充，火勢升級前，馬頭涌細搶救隊亦有加入。

劉憶述，當日早上9時開始工作，在10時59分接獲控制中心指引，指淘大工業村有1級火警警報，當時所帶領的泵車隊伍有6人，包括他本人、1名署任消防隊目、3名消防員及1名司機。

時昌代表大律師問及劉當時有否發現明火，劉指當時隊員在走廊未有發現明火，相信是在金屬間隔的迷你倉有火源，並已報告在場高級消防區長。

大律師又指根據消防處內部指示第3.3.7條，若當時火勢大及涉及數個單位，要用一切可行的方法獲取平面圖，問及劉為何到達現場後未有取得平面圖。劉供稱，到場後已指示署理消防隊目到2樓了解間隔情況，加上在1級火階段下，以當時人手未必能取得平面圖。劉續稱，並不相信向第三方取平面圖，會較指示一個信任的同袍往下一層查看間隔好。

時昌代表大律師續指，2、3樓的間隔未必一樣，劉回應，這只是1個假設，亦有可能會一樣。

兩名死者為高級消防隊長張耀升（30歲）及消防隊目許志傑（37歲）。2016年6月21日牛頭角淘大工業村第一座3樓「時昌迷你倉」發生火警，焚燒約140小時，兩人曾協助救援，分別在同月21日及23日殉職。

聆訊明(15日)續。

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記者：梁錦麟