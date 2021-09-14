【退而不休】雷雄德重返教大推動成立優質體育資源中心　助學生透過運動提升抗逆力

▲ 體育學者雷雄德於今年9月重返母校，於教大健康與體育學系擔任高級講師。（相片由教大提供）

上月離任香港浸會大學體育、​運動及健康學系副教授的雷雄德退而不休，已於本月重返母校，在香港教育大學健康與體育學系擔任高級講師。他將負責推動教大成立「優質體育資源中心」，鼓勵學界分享教材資源，推動體育教育的工作，並在中、小學體育科加入生命教育元素，冀讓學生透過運動學懂面對挫折，從而提升抗逆力。

人稱「雷Sir」的雷雄德，早於80年代畢業於教大前身（即羅富國師範學院及葛量洪師範學院），他難忘當年恩師、體育系主任簡榮基的一句說話，從此投身體育教育工作，至今幾近30載。

他憶述簡榮基指出，為人師表，必須以身作則，不斷增值自己，促使雷Sir後來毅然辭去教席，遠赴籃球發源地、即美國麻省春田大學，攻讀理學學士、碩士及體育博士課程。

即看雷Sir在教大前身師範學院就讀相片，以及近日在浸大退休卸任前的訪問相片：

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回港後，雷Sir在大學春風化雨，桃李滿門，至今仍未言倦。這次回到母校，他雀躍表示，近日開學後發現不少教大健康與體育學系學生皆是他的「徒孫」，薪火相傳的感覺令他份外滿足。

他未來將負責推動教大成立「優質體育資源中心」，師範出身的他尤其重視學生品格的培養，冀學生明白，他們日後肩負的角色任重道遠。他說：

我經常強調，你們將來不是要做「體育老師」，而是要做一個任教體育科的「老師」。

他解釋道，老師是學生的榜樣，應時刻以正面積極的態度，影響下一代。他十分重視師生關係和溝通，深信生命可以影響生命，傳授運動技巧和知識反是其次。他又鼓勵教大學生多走進社區，透過運動的專長，與不同年齡和背景的人士互動，推廣體育。

雷雄德於8月底退休離開浸大前受訪，當時他表示希望繼續服務社會推動全民運動，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅