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【打擊炒場】康文署收緊「康體通」自助服務站登入　不再接受輸入身份證號碼作驗證

社會 15:50 2021/09/14

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

康文署收緊「康體通」自助服務站登入，不再接受輸入身份證號碼作驗證。（資料圖片）

康樂及文化事務署今日（14日）宣布於9月28日（星期二）中午起收緊轄下康樂場地「康體通」自助服務站登入安排，以加強核實康樂設施租用人身分，防止有人利用自助服務站為他人預訂，有助打擊租用康體設施懷疑作「炒場」的情況。

所有租用人包括「康體通」用戶及非「康體通」用戶於9月28日中午起使用「康體通」自助服務站時，必須透過設置於自助服務站上的掃描器，掃描本人的香港身份證正本以登入系統，才可進行預訂。康樂場地的自助服務站將不再接受以屏幕鍵盤輸入身份證號碼，或以「康體通」用戶號碼和密碼的方式登入系統。

收緊措施實施後，沒有香港身份證的人士，可如常帶同其他認可的身分證明文件親身到櫃檯訂場處或於登記成為「康體通」用戶後，透過網上預訂系統進行預訂。
同場加映：【TOPick診症室】醫治痔瘡可用「橡筋」、手術切割等　中大醫生分析不同方法：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：李榮忠

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