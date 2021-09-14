重組政策局鋪路連任？　林鄭︰完全沒有關係

▲ 林鄭月娥稱，提出重組政策局，與她是否參選特選完全沒有關係。（林宇翔攝）

特首林鄭月娥將在下月，公布任內最後一份施政報告，料會提出分拆運輸及房屋屋，並加設文化及旅遊局，令政圈聯想到，她為爭取連任鋪路。她今日稱︰「與我本人有沒有意願參選特首，完全沒有關係。」

林鄭任期只餘下9個多月，距離特首選舉只有約半年時間，但她仍表明會改組政府架構。她今早出席行政會議前為「拆局」解說，指立法會回復理性，願意配合行政機關，給予她大信心，應該爭取作對香港發展有利的工作，所以重新思考政策局的組成。

不過，她指要在3個月內完成工作非常困難，反問只有餘下數個月，是否要局長調位，或為新政策局物色新局長，負責數個月工作。她強調，今屆政府只是聽取意見，再交予下屆立法會討論，並準備重組方案，如涉多少政策局及部門、修訂多少修例等。

假如下任特首，不喜歡林鄭的拆局方案會如何？林鄭直言︰「那麼下一屆政府再思考過。」

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