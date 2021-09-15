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【中秋佳節】葵涌醫院自製健康月餅派病人　低糖低油特設紫薯餡

社會 00:00 2021/09/15

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葵涌醫院今年由員工自製月餅派發給院友。（醫院提供）

中秋佳節將至，為與仍然留醫的院友歡渡節日，葵涌醫院今年首次由員工自製月餅，將於中秋節當日派送給院友。

醫院以往於會中秋節派發水果、糖水、布丁等，今年搞搞新意思，將派發員工們一手一腳製造、印有「葵涌醫院」字樣的白蓮蓉月餅，部分月餅以紫薯代替蓮蓉及蛋黃作餡料，以照顧患有糖尿病的院友。醫院的行政總監、主管及膳食部員工均會參與製作。葵涌醫院行政事務總經理盧國銓說，有關月餅屬低糖少油，並參考過營養師意見，會以健康為主。他笑稱同事均沒有製作月餅的經驗，膳食部員工要自行上網搜尋食譜，並試做過3、4次，第一次更失敗了，「搓皮搓得唔靚，成個月餅散咗，有啲就唔好味。」

月餅上印有葵涌醫院字樣。（葵涌醫院提供）

護理總經理李美施就表示，疫情期間醫院暫停開放探病，為了讓院友感受到節日氣氛，醫院因此決定自行製造月餅，希望為病房生活注入色彩。

葵涌醫院管理層到廚房製作月餅。（葵涌醫院提供）

同場加映：

【TOPick診症室】醫治痔瘡可用「橡筋」、手術切割等　中大醫生分析不同方法

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記者：黃悅晴

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