【香港小姐2021】邵初楊培琳未敢開懷大吃　只食生果慶祝以保窈窕身段

▲ （左起）2021年港姐亞軍梁凱晴、冠軍宋宛穎、季軍邵初、最上鏡小姐楊培琳。

今屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍邵初及「最上鏡小姐」楊培琳當選仍有連串活動要參與，她們今日（9月14日）便現身銅鑼灣出席領獎活動。

正因為仍有大量公開活動要出席，所以邵初與楊培琳仍未敢鬆懈，不能盡情大吃大喝，異口同聲表示賽後只吃生果慶祝。

不過邵初說：「稍後多些時間希望約佳麗去慶祝。」

▲ 2021年港姐季軍邵初、最上鏡小姐楊培琳。（右起）

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