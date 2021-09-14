【香港小姐2021】邵初楊培琳未敢開懷大吃 只食生果慶祝以保窈窕身段 娛樂 16:02 2021/09/14 分享： 熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ （左起）2021年港姐亞軍梁凱晴、冠軍宋宛穎、季軍邵初、最上鏡小姐楊培琳。 今屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍邵初及「最上鏡小姐」楊培琳當選仍有連串活動要參與，她們今日（9月14日）便現身銅鑼灣出席領獎活動。 正因為仍有大量公開活動要出席，所以邵初與楊培琳仍未敢鬆懈，不能盡情大吃大喝，異口同聲表示賽後只吃生果慶祝。 不過邵初說：「稍後多些時間希望約佳麗去慶祝。」 ▲ 2021年港姐季軍邵初、最上鏡小姐楊培琳。（右起） 最新片影推介：梁朝偉《尚氣》專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【香港小姐2021】雙料季軍邵初不介意被指爆冷 27歲中越混血兒藝術造詣強 11:05 2021/09/13 【香港小姐2021】雙料季軍邵初不介意被指爆冷 27歲中越混血兒藝術造詣強 【香港小姐2021】TVB深夜家訪出爐港姐冠軍 宋宛穎火炭半山香閨曝光【多圖】 18:04 2021/09/13 【香港小姐2021】TVB深夜家訪出爐港姐冠軍 宋宛穎火炭半山香閨曝光【多圖】 【香港小姐2021】學友助陣吸引約180萬人睇港姐 志偉否認黑面鬧員工：係緊張 19:22 2021/09/13 【香港小姐2021】學友助陣吸引約180萬人睇港姐 志偉否認黑面鬧員工：係緊張 你可能感興趣 【香港小姐2021】雙料季軍邵初不介意被指爆冷 27歲中越混血兒藝術造詣強 11:05 2021/09/13 【香港小姐2021】雙料季軍邵初不介意被指爆冷 27歲中越混血兒藝術造詣強 【香港小姐2021】TVB深夜家訪出爐港姐冠軍 宋宛穎火炭半山香閨曝光【多圖】 18:04 2021/09/13 【香港小姐2021】TVB深夜家訪出爐港姐冠軍 宋宛穎火炭半山香閨曝光【多圖】 【香港小姐2021】學友助陣吸引約180萬人睇港姐 志偉否認黑面鬧員工：係緊張 19:22 2021/09/13 【香港小姐2021】學友助陣吸引約180萬人睇港姐 志偉否認黑面鬧員工：係緊張 邵初 楊培琳 香港小姐 Keep Fit 減肥