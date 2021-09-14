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【香港小姐2021】邵初楊培琳未敢開懷大吃　只食生果慶祝以保窈窕身段

娛樂 16:02 2021/09/14

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（左起）2021年港姐亞軍梁凱晴、冠軍宋宛穎、季軍邵初、最上鏡小姐楊培琳。

今屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍邵初及「最上鏡小姐」楊培琳當選仍有連串活動要參與，她們今日（9月14日）便現身銅鑼灣出席領獎活動。

正因為仍有大量公開活動要出席，所以邵初與楊培琳仍未敢鬆懈，不能盡情大吃大喝，異口同聲表示賽後只吃生果慶祝。

不過邵初說：「稍後多些時間希望約佳麗去慶祝。」

2021年港姐季軍邵初、最上鏡小姐楊培琳。（右起）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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