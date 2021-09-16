【育兒心得】昔日瞞父母學藝領悟艱苦奮進要忍耐　前港隊教練12字空手道精髓育兒

▲ 熟悉香港空手道界中的人都知道，空手道前港隊教練鄧頌基與兩位兒子，堪稱一門三傑，到底他有何育兒心得？

多得香港運動員劉慕裳奪得空手道個人奧運銅牌後，令到過去多年常給人誤會為跆拳道的空手道，得以重新讓人認識。而空手道前港隊教練鄧頌基笑謂不介意，並說習武之人氣量不會如此小。「克己復禮，堅持到底，止戈為武」正是空手道的精髓，除了是他做人的格言外，應用在教養兩位兒子身上，亦甚有得著。

熟悉香港空手道界中的人都知道，鄧頌基的兩位兒子——宇庭和宇軒，由小到大皆在本港和國際的空手道比賽中奪獎無數，三父子絕對稱得上是一門三傑。

▲ 兒子小時候主動提出要學習空手道，鄧頌基說，當時跟他們約法三章，要他們不可輕易放棄。（被訪者提供）

鄧頌基說沒有刻意栽培兒子學空手道，只是他們還年幼時，在家裏和他們玩下基本功，引發他們興趣而已。「因我很早便開始開道館，教小朋友練空手道，兒子們從小就知道我的工作是甚麼。加上我太太會送我返工，他們也會在場外看我教課，但我則沒有主動地說會教他們學空手道。」他說。

▲ 鄧頌基的空手道英姿。(被訪者提供)

引發興趣主動嘗試

及後到他們 3、4歲 左右，開始忍不住主動問爸爸可否教他們學空手道，「那時我才開始和他們約法三章，因為既然是他們的『請求』，即是他們真的好想學，便會認真對待，不會容易放棄，這正是我對他們的要求。」

他不否認確是用了點心理戰略，他輕歎許多事如果得來太易的，往往不會珍惜。回想自己從前要學空手道的日子，是在父母反對下偷偷摸摸進行，「我在中一時才接觸到空手道，一玩便愛上。但那個年代的社會觀念，令到父母認為去道館學這些東西即等於學壞，會周圍去撩事鬥非打人。」

從艱苦中學懂忍耐

他惟有假裝參加學校球隊，卻暗練空手道。本身空手道的鍛煉已經相當艱苦，加上還要瞞著父母去練習，那些日子至今難忘。然而他卻不以此為苦，「我向自己說沒有事是做不到的，只在乎我是否去做。每次要練習基本功和技術訓練，無論幾攰也要做完為止，令到我學懂忍耐。」

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他還笑言，當時不足為外人道的苦，就是道袍發臭問題，「因為不能給父母知嘛，所以每次練習完沾滿汗臭道袍只能在校內洗，需晾在道館數十呎的空間內，那裏沒有窗，就是這樣的「噏」乾，幾年下來便變得發霉臭了。」

如願成為港隊代表

中學畢業後，他繼續堅持練空手道，晚上邊唸大專夜校邊任職藥廠營業員，逢年假都用來往海外比賽，及至當了港隊教練亦如是。總之他不是在空手道館，就是往道館的途中，多年來空手道成為他人生中唯一的專注。

他是在1992年獲選為香港代表隊成員，擅長套拳及搏擊。2001年退役後，獲委任為香港代表隊教練 13年。

前兩年北上做教練，因和家人兩地分隔，太太和兒子都甚掛念他，於是重回香港教班，並於最近開設香港兒童空手道學院，「一直以來自己的道館也有不同年齡的空手道班，但不夠資源提供給2歳至5歳的幼兒，而近年這方面的需求又增多，心想不如在道館下再增設人手資源來開辦專給幼兒的課程，因為教如此幼齡的小朋友，所花的心機和耐性會更多。」他解釋。

▲ 宇庭得香港學校音樂節的鋼琴比冠軍。(被訪者提供)

和兒子亦師亦友

他直言，從小和兩個兒子的關係十分親近，「在家，我一向不會以嚴父形象出現，大部分事情都是有商有量。但在道場內，作為教練的話，則會是要求嚴格，樣樣事都要做足，不能馬虎。記得大兒子約10歲那年，得了一個到現在都不知原因的病，令到他的手腳不能做出某些空手道的動作和姿勢，我以為他是因為偷懶沒好好練習，狠狠地斥責了他。及後知道原因後，內疚不已。好彩我們的感情底子夠厚，現在他已20歳啦，如今還會不時來道館幫我手。」

他慶幸自己年少時遇上空手道，令他學會面對挫敗時仍能堅持到底，並且還能以身作則地把這寶貴的經驗傳承給下一代。「我贊成一生一體藝架！所以除了學空手道外，他們也有學彈琴。可訓練左右腦之餘，學習音樂的節奏感，對練好空手道的幫助都有莫大裨益的。」

記者：郭秀芳