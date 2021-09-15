【正能量】捱過車禍毁容欠債兼投資失利　寶佩如笑對逆境：全靠阿Q精神

▲ 寶佩如22年前車禍毁容，全憑看得開，以正能量面對逆境。

女士愛美，尤其女藝人，工作之一就是時時刻刻在鎂光燈、鏡頭下展露最美一面。她們的面孔，既是價值的體現，也是自信的來源。這樣重要的自身，卻被一次意外毀掉。22年前的寶佩如（Baby Bo），因一場車禍毀容破相，甚至無力支付醫療費而欠債。

今天的她，捱過手術、手腕勞損，面對投資失利，仍深信「明天會更好」：「兩個月前去看醫生，其實是很普通的傷風感冒。但因為1999年的車禍，下半邊臉都是螺絲，用一塊鈦金屬片托住。醫生發現那塊片壓住面骨，當傷風感冒有菌便積在那裏。日積月累下，菌走不到，引致鼻竇發炎，積了很多膿，更壓到三叉神經，令我半邊面麻痺。」

當時正在趕拍電視台古裝劇的Baby，不得不工作、治療兩邊兼顧：「很多謝劇集監製Andy哥讓我可以一邊開工，一邊去做針灸治療。劇集一煞科，我便馬上入院做手術。因為醫生說不開刀不行，他們照了片、電腦掃描，說我那塊片已經被膿覆蓋了。」

▲ 22年前車禍的後遺症引致鼻竇發炎，令寶佩如上月要入院做手術。（受訪者提供）

演員每次的拍攝工作大多牽涉幾十至上百人，即使接受治療，除不得已的情況外，都選擇在工作完結才進行：「上星期剛完成的手術很順利，不過成不成功就要等兩個月後才知，現在每個星期都要回去洗鼻、照鼻內窺鏡。醫生告訴我手術後要休息一段時間，因為會不停流鼻血。」

訪問短短個多小時，Baby手上一直握着紙巾，不時擦拭，面上卻始終淡定自若，說得興起時，更會笑至彎腰。或許是因為經歷過長達7年的手術治療期，這一次微創手術，對Baby而言根本不算甚麼，就如她在IG帳戶上常常標示的一句「人生無乜大不了」，豁達又瀟灑。

花9個月治好手腕勞損

不過早在鼻腔手術之前，她卻被另一傷患困擾了大半年。「我自己也是第一次聽到『腕管綜合症』，第一次經歷手痺、手痛到完全睡不着。」腕管綜合症多數由手部長期勞損引致，10個家庭主婦中幾乎七、八個會有。

▲ 寶佩如以積極正面態度面對人生，不被過去的意外規限演藝發展。（黃建輝攝）

「我就是典型的家庭主婦，經常拉架車仔去買餸、買日用品。而且我洗擦地板時就像「阿信」，是趴在地上用手搭着毛巾去抹，不知不覺令手腕累積了勞損而不自知。」Baby憶述：「第一晚手痺時我還以為是自己睡覺姿勢不好，第二晚又更加痺，去到第三晚甚至痺到痛，我才去看醫生。」

自稱是勞碌勤力「阿信」的Baby笑言，當時醫生告訴她以後要做「妲己」：「你知道現在那些煲煲碟碟多重嗎？所以主婦們那麼容易勞損。本來醫生說我的情況要開刀，如果不想做手術，也可以試天然療法，例如物理治療、針灸。結果我花了9個月的時間，幾乎日日去針，最近終於好返！」

最新影片推介：梁朝偉《尚氣》專訪

演技獲吳鎮宇讚賞

身體的傷痛和疾病，寶佩如逐一戰勝了。以為她性格必屬剛強硬朗，又或因磨難而改變，以至復出後接拍的第一套電影《藍天白雲》，即以沉鬱角色獲提名香港電影金像獎最佳女配角。但原來試煉過後，她反為變得柔韌，更懂得放鬆。

「覺得自己的心態不同了，以前做事、拍攝會很緊張，愈想做得好就愈緊張。但現在我不會給壓力自己，做足功課，然後就放膽去做，結果自己舒服，出來的效果也更好。」

▲ 早前上映的電影《濁水飄流》得到不少影迷讚賞，寶佩如在戲中破格演出殘障露宿者。（電影劇照）

難怪Baby在《濁水飄流》中的表現獲得戲中男主角、影帝吳鎮宇的稱讚。「我自己聽到也很驚訝，是他的經理人告訴我：『套戲佢個個都無讚，淨係讚你！』」

車禍前的Baby總是以開心果的形象出現在幕前，笑容燦爛、充滿陽光氣息，那是藝人給觀眾看到的一面。

現在的Baby演活喪女的陰沉母親、滿口粗言、憤懣難平的殘障露宿者，而鏡頭以外的她，既朝氣蓬勃得讓年輕女生都慚愧，又帶有一種樂天知命的成熟灑脫。這種特質，令她即使面對投資失利，也能爽快一笑置之。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

疫情前投資滑鐵盧

Baby前年斥資5位數字，與友人合資美甲店，更找來娛圈好友楊玉梅任代言人。「我們開得不合時，開舖不久就遇上疫情爆發，後來更要停業，幾乎做不了生意，我亦已經沒有再注資。」

大部分人說到蝕錢相關的話題，總免不了有點不甘，Baby卻樂於自嘲。「所以我這個老闆夢很快就醒了！不過就浪費了我老公的買餸錢呢！」

疫情下全球經濟疲弱，對於何時「東山再起」，她發放正能量為自己打氣：「我很有阿Q精神的，我試過了，就有了經驗。等之後經濟好了，我又有機會、資金時，就可以做得更好，把之前的重新賺回來！」

▲ 前年寶佩如與友人一起為投資的美甲店開幕剪綵，可惜因疫情關係而止蝕離場。（受訪者提供）

搭檔開咪踢爆娛圈前輩

去年的港台節目《一起走過》深受聽眾歡迎，主持人楊紹鴻夥拍江美儀，找來30多位相識多年的圈中好友，大談香港影視圈的苦與樂，分享各自經歷的起跌浮沉，儼如一齣聲音演出的香港影視史。

今年添食再開第二輯，楊紹鴻找來亞視老朋友寶佩如搭擋，問及轉主持是否想增加新鮮感。楊卻鬼馬笑答：「是因為江美儀要拍劇抽不到時間錄，所以我才要另外找人。一來我和她熟，二來她『嘴刁刁』，這樣合作起來才有火花嘛！」

一旁的Baby聞言即道：「多謝楊總，一找人就想到我，主持電台節目是我未試過的事。這次有新嘗試之餘又可以聽到前輩嘉賓們的分享，很開心、很期待！」

上一輯的訪問嘉賓讓楊紹鴻使出不少友情牌，這次再接再厲。Baby透露指節目已錄了幾集，嘉賓中不乏大眾熟悉的前輩，如韓瑪利、白彪，以及黃夏蕙等，笑指：「夏蕙姨真的很放！甚麼也說，幾乎把自己祖宗十八代都和我們分享，她那一集真的很精采。」

▲ 楊紹鴻與寶佩如率先透露，指黃夏蕙的訪問非常精彩。（受訪者提供）

以朋友身份問得刁鑽

節目重點、甚或精采之處並不在於嘉賓的來頭大或小，而是每一位和楊紹鴻之間的「激情對話」。楊紹鴻說：「這不同於其他的訪問節目，我們不單以主持身份去聊天，更是以認識多年的朋友身份，所以才能夠問得深入、問得刁鑽，玩踢爆！」

楊紹鴻更舉甄妮做例子：「她第一次吊威也就是由我吊，你知道甄妮幾重啦！當時我年紀細，大家都叫我鴻仔。她對我說：『鴻仔！我咁大個囡第一次畀人咁吊㗎咋！』又如我上一輯訪問一個朋友，說起當年大家去蒙古拍攝，差點被公安拉的驚險事等。」

這些鏡頭後的趣事、辛酸事，不是當事人便不會知，由藝人和製作人口中像老朋友話當年般說出來，新奇又過癮，難怪上一輯節目出街至今仍不斷有聽眾重溫，收聽率相當好。

最新影片推介：經歷兩次傷患無阻游泳決心 男拔舊生一年三破香港紀錄

關於影視圈的往事有得聽，關於明星之間的緋聞、八卦一樣也有得聽。

楊紹鴻續指：「就像譚炳文炳哥，我和他真的很熟，寫過歌給他、合作過，平日也約出來見面吃飯。那次他上來也不斷開他玩笑，說起當年他：『裝狄娜屙尿』！或訪問南紅，即媚姐，照直問：『媚姐，老老實實，當年四哥有無溝過你？』也問過于洋：『有無溝過珍姐？如果唔係點會咁多嘢撈。還是你真的有溝過薛家燕？』」

新一輯的《一起走過》，兼具本土歷史和娛圈八卦趣談，問的人豪邁放膽，聽眾就算真的聽不到答案，也饒有趣味，何況大部分嘉賓更是暢所欲言。

記者：王嵐