香港益力多52年來首轉全新小甜配方 更優質更健康

「你今日飲咗未？」這句耳熟能詳的經典電視廣告對白，讓大眾對益力多留下深刻的印象。眾所周知，益力多含豐富活性乳酸菌代田株，有助健腸，52年來為了堅守大家的健康不斷努力，近日更跳出框框，首次轉換新配方，推出全新減糖及減甜配方，迎合大眾口味的同時，提供更優質更健康的活性乳酸菌飲品。

全新小甜配方 少少甜多多愛

近年港人愈來愈注重健康的生活習慣，大家到茶餐廳用膳，很多時叫飲品都會要求「少甜呀，唔該！」希望盡量從一些日常的小習慣改善健康。同樣地，關心港人健康的益力多，今年首次改變沿用了52年的產品配方，推出全新減糖和減甜的原味益力多和低糖高纖益力多LT，前者所含糖分較原版本低1.6克，同時碳水化合物含亦較原版低出2克，保留熟悉味道的同時，提供更健康的選擇；後者每支100毫升含糖量則降至3.6克，可能是最低糖的活性乳酸菌飲品。

大家絕對可以放心，益力多LT減糖和減甜配方所採用的成分是一種較天然的甜味劑——甜菊醇糖苷（Steviol Glycosides），獲多國批准使用，為產品帶來更佳口味，而且安全可靠，零負擔。此外，為了配合新配方，益力多同時換上全新包裝，更邀請小甜男孩ANSONBEAN和小甜女孩Ashley Lin擔任廣告男女主角，為大家帶來一連三集的戀愛小品「益力多小甜劇場」廣告片，透過甜蜜心動的求愛故事，帶出益力多兩款新品。

每日一支益力多 強身健體護腸道

常說益生菌好處多，那麼大家又知道有甚麼好處嗎？現在跟大家溫習一下。益生菌一定是活性才能起調節腸道功能的作用，以益力多為例，他們採用源自日本的益生菌（Probiotics）——活性乳酸菌代田株，嚴選優質菌種，其耐酸性特強，能抵受胃酸及膽汁，並活著直達腸道發揮效用。此外亦有助維持腸內菌叢平衡、增加益菌減少害菌及有害物質生成，令腸道蠕動正常，改善排便狀況，現已超過40個國家和地區採用。

疫情下人人做好自身抵禦力

疫情持續，加上變種病毒的出現，令港人更關注個人衛生和健康。但大家除了注重個人及環境衛生外，亦要維持自身抵禦力，在日常生活中可透過均衡飲食和做適量運動，維持健康體格。而在飲食方面，可多吃含纖維的食物和發酵食品，或是活性乳酸菌飲品。據一項關於活性乳酸菌的研究¹ 指出，活性乳酸菌代田株不但能為腸道菌叢的平衡打好基礎，改善腸道健康，另一大功效是有助激活人體的NK細胞（Natural Killer Cell）的活性。

同時，益力多中的活性乳酸菌代田株亦能有助提升上呼吸道健康。根據英國Loughborough University於2016年的研究² 指出持續飲用益力多後，能維持運動員的上呼吸道處於良好的狀態，並減低患上呼吸道感染的次數。最適合食無定時、缺乏運動的都市人，一開即飲，每日一支就能為身體築起防禦屏障。

大家想進一步了解活性乳酸菌代田株，可以查閱以下資料︰

¹ Fumiko NAGAO, Masafumi NAKAYAMA, Takashi MUTO & Ko OKUMURA (2000) Effects of a Fermented Milk Drink Containing Lactobacillus casei Strain Shirota on the

Immune System in Healthy Human Subjects, Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 64:12, 2706-2708, DOI: 10.1271/bbb.64.2706.

² GLEESON, M., BISHOP, N. and STRUSZCZAK, L., 2016. Effects of Lactobacillus casei Shirota ingestion on common cold infection and herpes virus antibodies in endurance athletes: a placebo-controlled, randomized trial. European Journal of Applied Physiology, 116 (8), pp. 1555-1563.



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