香港益力多52年來首轉全新小甜配方 更優質更健康

「你今日飲咗未?」這句耳熟能詳的經典電視廣告對白,讓大眾對益力多留下深刻的印象。眾所周知,益力多含豐富活性乳酸菌代田株,有助健腸,52年來為了堅守大家的健康不斷努力,近日更跳出框框,首次轉換新配方,推出全新減糖及減甜配方,迎合大眾口味的同時,提供更優質更健康的活性乳酸菌飲品。

全新小甜配方 少少甜多多愛

近年港人愈來愈注重健康的生活習慣,大家到茶餐廳用膳,很多時叫飲品都會要求「少甜呀,唔該!」希望盡量從一些日常的小習慣改善健康。同樣地,關心港人健康的益力多,今年首次改變沿用了52年的產品配方,推出全新減糖和減甜的原味益力多和低糖高纖益力多LT,前者所含糖分較原版本低1.6克,同時碳水化合物含亦較原版低出2克,保留熟悉味道的同時,提供更健康的選擇;後者每支100毫升含糖量則降至3.6克,可能是最低糖的活性乳酸菌飲品。

大家絕對可以放心,益力多LT減糖和減甜配方所採用的成分是一種較天然的甜味劑——甜菊醇糖苷(Steviol Glycosides),獲多國批准使用,為產品帶來更佳口味,而且安全可靠,零負擔。此外,為了配合新配方,益力多同時換上全新包裝,更邀請小甜男孩ANSONBEAN和小甜女孩Ashley Lin擔任廣告男女主角,為大家帶來一連三集的戀愛小品「益力多小甜劇場」廣告片,透過甜蜜心動的求愛故事,帶出益力多兩款新品。

每日一支益力多 強身健體護腸道

常說益生菌好處多,那麼大家又知道有甚麼好處嗎?現在跟大家溫習一下。益生菌一定是活性才能起調節腸道功能的作用,以益力多為例,他們採用源自日本的益生菌(Probiotics)——活性乳酸菌代田株,嚴選優質菌種,其耐酸性特強,能抵受胃酸及膽汁,並活著直達腸道發揮效用。此外亦有助維持腸內菌叢平衡、增加益菌減少害菌及有害物質生成,令腸道蠕動正常,改善排便狀況,現已超過40個國家和地區採用。

疫情下人人做好自身抵禦力

疫情持續,加上變種病毒的出現,令港人更關注個人衛生和健康。但大家除了注重個人及環境衛生外,亦要維持自身抵禦力,在日常生活中可透過均衡飲食和做適量運動,維持健康體格。而在飲食方面,可多吃含纖維的食物和發酵食品,或是活性乳酸菌飲品。據一項關於活性乳酸菌的研究¹ 指出,活性乳酸菌代田株不但能為腸道菌叢的平衡打好基礎,改善腸道健康,另一大功效是有助激活人體的NK細胞(Natural Killer Cell)的活性。

同時,益力多中的活性乳酸菌代田株亦能有助提升上呼吸道健康。根據英國Loughborough University於2016年的研究² 指出持續飲用益力多後,能維持運動員的上呼吸道處於良好的狀態,並減低患上呼吸道感染的次數。最適合食無定時、缺乏運動的都市人,一開即飲,每日一支就能為身體築起防禦屏障。

大家想進一步了解活性乳酸菌代田株,可以查閱以下資料︰

