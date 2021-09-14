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【東京奧運】海通國際頒發23萬元獎金予滑浪風帆代表隊　年底將舉辦2項賽事

社會 16:35 2021/09/14

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海通國際頒發23萬元獎金予滑浪風帆代表隊，年底將舉辦公開錦標賽及表演賽。（海通國際提供）

海通國際證券集團有限公司今日（14日）宣佈頒發共23萬元獎金，予參與2020年東京奧運會的香港滑浪風帆代表隊，以祝賀兩位運動員在本屆奧運會的優秀表現，同時表彰香港滑浪風帆代表隊奮力拼搏和堅毅不拔的體育精神。

集團指，長期支持香港滑浪風帆運動的發展及滑浪風帆各項賽事，特別着重對年輕運動員的培育，包括透過「海通國際香港滑浪風帆青少年訓練計劃」長期為香港滑浪風帆運動選拔可造之材，是次出征東京奧運的兩名選手陳晞文及鄭俊樑均為此計劃之畢業生。

集團又表示，正在與香港滑浪風帆會合作籌備年底的海通國際香港滑浪風帆公開錦標賽及滑浪風帆維港表演賽。這項賽事首度移師維多利亞港舉行，市民可在中環及灣仔區域近距離觀賞賽事，支持滑浪風帆運動，領略運動員風采。

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責任編輯：李榮忠

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