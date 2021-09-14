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【選委會選舉】鄧炳強稱確保選舉有序進行　嚴厲打擊破壞選舉極端分子

政治 16:26 2021/09/14

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鄧炳強稱，會確保選舉能順利有序地進行。（經濟日報資料圖片）

選舉委員會選舉周日舉行，雖然只有13個界別需要進行選舉，但保安局局長鄧炳強稱，今次選舉意義重大，該局及轄下紀律部隊會確保，完善選舉後首場選舉，順利有序進行。

鄧炳強在網誌中指，警方對周日的選舉嚴陣以待，作出必要部署，應付可能的安全風險，也會繼續加強搜集及網絡巡邏，預早識別及阻止破壞分子作出危害公眾安全的行為，同時加強截查，嚴防管有非法物品者進入選舉現場和其他重要公共場所。

他又提到，港區國安法實施後，社會整體恢復平穩，但不能掉以輕心，而現時香港的恐襲風險評估仍維持中度。

他續指，有一小撮死心不息的極端分子，透過「軟對抗」方式荼毒大眾思想，透過媒體、影片、刊物、文化藝術甚至網絡遊戲等，刻意灌輸錯誤觀念或惡毒思想，煽動及鼓吹暴力，挑起對國家和特區政府的憎恨，甚至鼓吹使用暴力及違法行為達致政治目的，提醒市民要高度提防。

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記者：陳宛彤

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