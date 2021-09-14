【姜濤跌倒】「前夫」憂心「姜太」情緒受影響　「關注組」版主祝姜濤早日康復　

▲ 「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」版主祝姜濤早日康復。

姜濤在今日（9月14日）中午與MIRROR隊友Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）和Jer（柳應廷）一同現身海港城出席活動，可是姜濤在影大合照時突然暈倒，令全場鏡粉擔心。

「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」版主RC的太太正正就是位姜糖，而版主RC因為今日放假，所以於下午2時45分在群組發文表示，一覺醒來發現電話被轟炸，才得知姜濤不適。他客觀地寫道：

偶像都係人

我地返工可以射波去玩

佢地病住都要頂硬上

可能有人會覺得食得鹹魚抵得喝

但我覺得咁做佢都係尊重工作

尊重其他人對佢嘅期望

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「前夫」祝姜濤早日康復

版主RC作為「前夫」，卻大方地稱：

姜濤都係人

本來我係應該同你勢不兩立

不過我都衷心希望你身體健康￼￼￼

休息多啲

我僅代表本Group送上祝福￼

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關心「前妻」情緒

而且版主RC十分細心，擔憂太太的情緒受此事影響，並呼籲一眾「苦主」要關心另一半：

各位姜太都係人

情緒少不免受到影響

各位前夫要關心下佢地

作為一個有風度嘅男人

我地要等敵人企返起身

先同佢光明正大咁決戰

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網民紛紛留言指版主讚有風度、夠氣量。另外，亦有姜糖留言表示為偶像心痛，希望姜濤多休息。

同時，亦有網民希望ViuTV及花姐在工作安排上，留意MIRROR眾成員的負荷量，但也提醒網民不要因此責怪花姐。

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