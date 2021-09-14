【姜濤跌倒】「前夫」憂心「姜太」情緒受影響 「關注組」版主祝姜濤早日康復
娛樂 17:00 2021/09/14
姜濤在今日（9月14日）中午與MIRROR隊友Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）和Jer（柳應廷）一同現身海港城出席活動，可是姜濤在影大合照時突然暈倒，令全場鏡粉擔心。
「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」版主RC的太太正正就是位姜糖，而版主RC因為今日放假，所以於下午2時45分在群組發文表示，一覺醒來發現電話被轟炸，才得知姜濤不適。他客觀地寫道：
偶像都係人
我地返工可以射波去玩
佢地病住都要頂硬上
可能有人會覺得食得鹹魚抵得喝
但我覺得咁做佢都係尊重工作
尊重其他人對佢嘅期望
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「前夫」祝姜濤早日康復
版主RC作為「前夫」，卻大方地稱：
姜濤都係人
本來我係應該同你勢不兩立
不過我都衷心希望你身體健康￼￼￼
休息多啲
我僅代表本Group送上祝福￼
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關心「前妻」情緒
而且版主RC十分細心，擔憂太太的情緒受此事影響，並呼籲一眾「苦主」要關心另一半：
各位姜太都係人
情緒少不免受到影響
各位前夫要關心下佢地
作為一個有風度嘅男人
我地要等敵人企返起身
先同佢光明正大咁決戰
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網民紛紛留言指版主讚有風度、夠氣量。另外，亦有姜糖留言表示為偶像心痛，希望姜濤多休息。
同時，亦有網民希望ViuTV及花姐在工作安排上，留意MIRROR眾成員的負荷量，但也提醒網民不要因此責怪花姐。
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撰文 : TOPick柴犬出動