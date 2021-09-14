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【姜濤跌倒】「前夫」憂心「姜太」情緒受影響　「關注組」版主祝姜濤早日康復　

娛樂 17:00 2021/09/14

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」版主祝姜濤早日康復。

姜濤在今日（9月14日）中午與MIRROR隊友Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）和Jer（柳應廷）一同現身海港城出席活動，可是姜濤在影大合照時突然暈倒，令全場鏡粉擔心。

「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」版主RC的太太正正就是位姜糖，而版主RC因為今日放假，所以於下午2時45分在群組發文表示，一覺醒來發現電話被轟炸，才得知姜濤不適。他客觀地寫道：

偶像都係人 
我地返工可以射波去玩
佢地病住都要頂硬上
可能有人會覺得食得鹹魚抵得喝
但我覺得咁做佢都係尊重工作
尊重其他人對佢嘅期望

同場加映：梁朝偉《尚氣》訪問

「前夫」祝姜濤早日康復

版主RC作為「前夫」，卻大方地稱：

姜濤都係人
本來我係應該同你勢不兩立
不過我都衷心希望你身體健康￼￼￼
休息多啲
我僅代表本Group送上祝福￼

    點擊圖片放大
    +6
    +5

關心「前妻」情緒

而且版主RC十分細心，擔憂太太的情緒受此事影響，並呼籲一眾「苦主」要關心另一半：

各位姜太都係人
情緒少不免受到影響
各位前夫要關心下佢地
作為一個有風度嘅男人
我地要等敵人企返起身
先同佢光明正大咁決戰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

網民紛紛留言指版主讚有風度、夠氣量。另外，亦有姜糖留言表示為偶像心痛，希望姜濤多休息。

同時，亦有網民希望ViuTV及花姐在工作安排上，留意MIRROR眾成員的負荷量，但也提醒網民不要因此責怪花姐。

最新影片推介：經歷兩次傷患無阻游泳決心 男拔舊生一年三破香港紀錄

撰文 : TOPick柴犬出動

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