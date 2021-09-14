【行行出狀元】化身人肉鬧鐘變聲錄製起床鈴聲　90後「叫醒師」月賺10萬元

▲ 90後「叫醒師」化身人肉鬧鐘，變聲錄製起床鈴聲月賺10萬元。

叫人起床也能賺錢？內地最近興起一種特殊職業「叫醒師」，根據客戶的要求錄製鬧鐘鈴聲，杭州一名播音員出身的90後男生，就憑著靈活多變的聲音，吸引大批顧客，曾試過月入高達10萬元人民幣（約12萬港元）。

根據內地媒體報道，來自杭州的小孫本身是播音員出身，擅長轉換不同音色，之前在網上經常搜尋到一些搞笑的鈴聲，因為覺得有趣，就試著自己錄製有特色的鈴聲。最初他只是分享給朋友，後來開始有人付費請他錄製鈴聲。

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小孫表示，自己可以一秒切換不同聲線，包括女性喜愛的低沉、磁性的「霸道總裁」聲線，又會扮演小男孩的音色，甚至模仿軍訓中指揮官的命令語氣。

能駕馭各種聲音的小孫，可以完美配合客人的要求，例如語調、聲量、台詞等等。他透露，自接單以來，「客製化」鈴聲的需求量一直很高，曾試過月入達到10萬元。

而「叫醒師」這份工作，對於小孫來說，亦別具意義，

每天能夠用聲音叫醒不同的人，讓他們有動力去開啟新的一天，雖然目前僅是兼職，但我覺得特別有意義。

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責任編輯：羅嘉欣