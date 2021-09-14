【打擊私煙】海關搗破元朗千萬私煙倉庫　檢獲市值4,500萬私煙

▲ 海關搗破元朗千萭私煙倉庫，檢獲獲市值4,500萬私煙。（黃傑偉攝）

海關人員於昨日(13日)，在八鄉馬鞍崗村展開反私煙行動，行動中截查3名男子，年齡介乎24至36歲，並在一鐵皮倉庫及貨車內檢獲15,000支懷疑未完稅私煙，3名被捕男子其中2人報稱無業，1人報稱司機。

海關稅收罪案調查科高級調查主任梁啟聰指，海關人員昨日(13日)在八鄉馬鞍崗村展開反私煙行動，在一鐵皮倉附近截查3名可疑男子，其後在倉庫及貨車上檢獲15,000支未完稅私煙，市值4,500萬，應課稅值2,800萬，除普通香煙外，海關檢獲一批電子煙及電子煙吸食器具，於是將3名男子拘捕，海關近日亦在市區破獲多個私煙倉庫，海關相信私煙集團因臨近中秋及國慶假期，急於補貨，因而改變策略，將儲存私煙地點移至偏僻地方，以增加海關調查難度，海關今年至今已檢獲2億9,300萬之私煙，總數為去年全年4成半。

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根據應課稅率條例任何人處理、管有、售賣及購買未完稅香煙均屬違法，最高可被判罰款100萬及監禁2年，市民如發現私煙活動，可致電海關舉報熱線2545 6182。

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記者：黃傑偉