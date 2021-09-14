【宣布解散】囚權組織「石牆花」宣布解散　邵家臻：我們做不下去了

▲ 邵家臻今早見記者時，透露本周日晚上全體同事開會，一致決定解散「石牆花」。（經濟日報資料圖片）

關注囚權組織「石牆花」創辦人邵家臻，今日在社交網站宣布結束「石牆花」，稱會向公司註冊處申請撤銷註冊及解散，亦會按照勞工法例遣散現有員工。

邵家臻在帖文中表示，「石牆花」昨天起已停止發售「探監物資券」，換言之將不再收取任何有關物資券的收入，而所餘探監物資將盡快分派給所需家屬。

帖文又指，「石牆花」會秉承社會工作處理個案的原則，完成結案程序，除此之外將不再向任何人提供服務，而荔枝角辦事處將即日起停止服務，不再對外開放，而社交媒體亦會停止更新；至於公司戶口的餘下財務安排則從長計議。

邵家臻今早見記者時，透露本周日晚上全體同事開會，一致決定解散：「我們做不下去了 ，過往我們每一步都是步步為營，我們原本想做一個最卑微工作，就是送一杯涼水予在囚人士及家屬，可惜這杯水在今天來說都是太熱。」

保安局局長鄧炳強日前曾不點名批評，形容有組織外界組織透過壟斷探訪物品供應，企圖協助在囚人士建立勢力，散播危害國安種子。

被問到是否基於政治壓力而決定解散時，邵家臻形容：「公民社會每個團體都會承受不同壓力，可能你的存在就是罪名。」至於會否擔心即使結束「石牆花」後，仍會被追究法律責任？邵家臻回應指不敢推測，只能沉著面對。

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責任編輯：胡偉明