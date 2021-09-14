【例湯激素】女子疑長期飲例湯子宮生瘤　中醫列例湯4大問題：肉類或有激素

▲ 中醫指出，例湯所用肉類或含有激素。

愛飲例湯的朋友要留意。註冊中醫師馬琦傑表示，食肆供應的例湯所用的肉類或含有激素，並有另外3個問題，自己一般不會飲用。另外他教3個貼士煲湯，並推介一款清燥湯，讓大家可享用自家靚湯。

疑長期飲例湯引發子宮生腫瘤

馬醫師在其facebook專頁發文表示，自己喜歡飲湯，但不會飲例湯。無論是茶餐廳例湯，或是超市預先煲好的湯包，他也不會喝，主要原因是湯水或含激素。他解釋，例湯大多用「頭頭尾尾」的肉類煲，尤其是雞肉，而且有機會曾注射激素、抗生素；打針位置通常是在頸或尾，為免浪費，多數會被用來煲湯。煲湯時，這些肉類所含的激素也可能溶於湯中。

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他表示，曾接觸不少奇怪病例，患者皆長期外出用膳並飲例湯。他列舉其中兩個，兩名患者每次均飲例湯：

一名男子做婚前檢查時一切正常，結婚數年，對「晚上要交的功課」愈來愈不感興趣，去驗荷爾蒙水平後，驗出女性荷爾蒙過高。

一名女子轉工後壓力大，來經不準。她每年均做身體檢查驗子宮，求診時驗了不到半年，惟再驗一次，卻發現子宮多了個腫瘤。

馬醫師指，雖然不能一口咬定是由例湯引致，但亦難以解釋，為何不少患者在生活環境中也較常接觸例湯。年紀大、壓力、其他環境毒素、藥物等也可能是誘發因素。不過，兩位患者戒飲例湯，再配合飲食及其他方法調理後，身體漸漸回復正常。

例湯4大問題

除了激素，馬醫師不飲例湯還有以下原因：：

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煲湯3大貼士

馬醫師建議自己煲湯，或光顧信譽良好的餐廳，若想飲自家新鮮靚湯，則要留意以下3點：

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湯水推介

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內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣